Düğmeye basıldı: Emekli maaşına intibak ayarı

SSK, SGK ve Bağkur'luların intibak beklentisi sürerken yeni bir haber daha geldi. Emeklilerin intibak beklentisi KPDK masasına taşındı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesi beklentisi taşırken, memur emeklilerinin talebi de KPDK masasına geldi. KPDK'ya taşınacak intibak hayata geçerse, aynı unvan ya da görevden emekli olanların maaşı her ay yapılacak ödemeyle eşitlenecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler kpsscafe.com.tr'de...

GÖZLER TOPLANTIDA

Konu, Memur-Sen konfederasyonunun geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmeye taşıdığı talepler arasında yer alıyordu. Ancak çözüme kavuşmadı. Memur emeklilerini heyecanlandıran bu talep, önümüzdeki günlerde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının gündemine gelecek. Bu nedenle memur emeklilerinin gözü şimdiden KPDK toplantısına çevrildi.

SSK'LIYA DA YARAR

Eğer anlaşma sağlanırsa, kamudan aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak. Maaşı düşük kalanlar, her ay ilave ödeme alacak. Bu talebin hayata geçmesinin, intibak bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği, gelirlerinin yükselebileceği belirtiliyor. KPDK toplantısının Aralık ayında yapılması bekleniyor.

BU TALEPLER DE MASAYA GELİYOR

Toplu sözleşmede karara bağlanmayan talepler, KPDK'ya taşınacak. KPDK'da ele alınacak talepler arasında; emekliler için aile yardımı,

yaş sınırı olmaksızın toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma, kamu eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli faydalanma, yaşı bekleyenlerin Genel Sağlık Sigortası kapsamında olması da var.

2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya geliyor. İntibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor.

GÖZLER MECLİSE ÇEVRİLDİ

Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis açıldığında teklif sunulacak. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. İntibak düzenlemesi böylece yeni emeklileri de kapsamış olacak.

EMEKLİ MAAŞINA İNTİBAK AYARI

SSK ve Bağ-Kur'luların maaşını artıracak ve emeklilik şartlarında eşitlik sağlayacak yeni düzenlemeler gündemde. SGK, sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutarak, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Esnafın emekli olabilmesi için gerekli olan 9000 gün prim sayısını, 7200'e indirecek teklif, Meclis'e sunulacak.

EMEKLİ İNTİBAK YASASI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'de sosyal güvenlik kurumları arasındaki farklılıklar 2008 reformuyla çözüme kavuşturuldu. Böylece Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Birçok işlem daha hızlı ve kolay hale gelirken, emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemleri ise maalesef değişmedi.

İNTİBAK YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi.

MAAŞ FARKI AZALACAK

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine, bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı 1.389 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 1.020 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.

EMEKLİNİN MAAŞ HESABI DEĞİŞİYOR



Emekliler, ayrıca kuruma göre farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor.

YAKLAŞIK 300 TL'LİK ARTIŞ OLUR



Emekliler, 550 lirayı aşan maaş farkının kapatılması çağrısında bulundu. Bir milyondan fazla üyesi olan Emekliler Derneği'nin Başkanı Kazım Ergün, sorunun çözümü için şöyle bir öneri getirdi: "Mesela 2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 35'ten yüzde 60'a yükseltilirse, güncellenme katsayısı olarak büyüme oranının da yüzde 100'ü dikkate alınırsa, emekli aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur. 2000 sonrası taban aylık 1.160 liraya çıkar."



800 LİRA FARK



Üç farklı hesabın ortaya çıkardığı durumu anlamak için taban maaşlardaki farka bakmak yeterli. Taban maaş, emekliliği hak edenlere bağlanan en düşük maaş demek. 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük aylığı 1.982 lira. Bu aylık 2000-2008 arası için 1.356, 2008 sonrası için 1.181 lira. 9000 gün prim ödeyen Bağ-Kur'lunun taban maaşı ise 1.675 lira. Bağ-Kur tarım emeklisinin en düşük maaşı da 1.249 lira.

İNTİBAK NE DEMEK?

Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak ifade ediliyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla düzenlenecek. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.