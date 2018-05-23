Döviz Artışı Sonrası Merkez Bankasından Flaş Karar

Dövizdeki sert artışın ardından Merkez Bankası olağanüstü toplanma kararı aldı.

Dolar ve diğer döviz kurları, bugün Türk Lirası karşısında tarihin en yüksek seviyesine kadar geldi. Döviz kurlarının bu sert artışının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olağanüstü toplanma kararı aldı.

GEÇTİĞİMİZ GÜN TÜFE VE DOLAR BEKLENTİ ANKETİ GÜNCELLENDİ

TCMB'nin beklenti anketinde 12 aylık TÜFE beklentisi yüzde 9.62 seviyesinden yüzde 10.15'e yükseltilirken, yıl sonu dolar beklentisi de 4.4352'ye yükseldi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA