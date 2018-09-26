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Domatesin Kilosu 10 Lira Olacak!..

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "Ekim ayı ortalarında sera üretimi piyasaya yoğun şekilde sürülecek. O tarihe kadar büyük kentlerde vatandaşlar domatesi 9-10 liradan alacak" ifadelerini kullandı.

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Domatesin Kilosu 10 Lira Olacak!..

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "Ekim ayı ortalarında sera üretimi piyasaya yoğun şekilde sürülecek. O tarihe kadar büyük kentlerde vatandaşlar domatesi 9-10 liradan alacak" ifadelerini kullandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:09
Domatesin Kilosu 10 Lira Olacak!..

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, domatesin en çok üretildiği merkezlerden birinin Antalya olduğuna dikkat çekerek "Özellikle seralarda yetiştirilen domates çeşitlerinin başlangıç fiyatı da ağırlıklı olarak burada belirleniyor" ifadelerini kullandı.

Ali Ekber Yıldırım, "Domates ve tavuk etinde fiyat artışının nedenleri" başlıklı yazısında Ali Çandır'ın şu açıklamalarını aktardı:

"Bir geçiş dönemi yaşanıyor. Bu nedenle fiyatlar yükseliyor. Ayrıca tuta zararlısı nedeniyle her yerde üretimde bir miktar düştü. Yaylalarda bile tuta zararlısı etkili oldu. İklim şartları da olumsuz geçti. Bu kadar çok olumsuzluk bir araya gelince domates azaldı,üretim arttı. Ekim ayı ortalarında sera üretimi piyasaya yaygın olarak çıkacak. O tarihe kadar büyük kentlerde tüketici domatesi 9-10 liradan alacak."

Yıldırım, daha sonra domates veya diğer ürünlerde fiyat artışının tek nedeninin 'üretim dönemi' olmadığını söyledi. Maliyetlerin yükseldiğini belirten Yıldırım, "Üreticinin girdileri artıyor. Ürünün tüketim yerlerine taşınması için yapılan nakliye giderleri de artış gösteriyor. Ürünün konulduğu paketlerin fiyatı artıyor" şeklinde yazdı.

Kaynaklar; Dünya Gazetesi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Xxx 20 dakika önce

Akcomarlar sevinir artik ulke gelisiyor turkiye gelisiyor hersey tikirinda saray zihniyeti paralari cuklasin ulke krize girsin akcomarlar pesinden kossun daha bu iyi gunlerimiz kasim cok buyuk olaylar kopacak

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Filiz 4 dakika önce

Ekmeğe domates sarıp yiyorduk onuda saramicagiz anlaşılan bellioldu

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