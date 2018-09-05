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Dolmuş ücretlerine zam yapıldı

Son günlerde üst üste gelen zamlar tabir-i caizse vatandaşın belini büktü. Birçok ilde dolmuş ve otobüs ücretlerine zam gelirken bir zam haberi de Başkent Ankara'dan geldi. Ankara'da kısa mesafe dolmuş ücretleri 3 TL'ye, uzun mesafe dolmuş ücretleri ise 3.5 TL'ye yükseltildi.

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Dolmuş ücretlerine zam yapıldı

Son günlerde üst üste gelen zamlar tabir-i caizse vatandaşın belini büktü. Birçok ilde dolmuş ve otobüs ücretlerine zam gelirken bir zam haberi de Başkent Ankara'dan geldi. Ankara'da kısa mesafe dolmuş ücretleri 3 TL'ye, uzun mesafe dolmuş ücretleri ise 3.5 TL'ye yükseltildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:23
Dolmuş ücretlerine zam yapıldı

Son günlerde üst üste gelen zamlar tabir-i caizse vatandaşın belini büktü. Birçok ilde dolmuş ve otobüs ücretlerine zam gelirken bir zam haberi de Başkent Ankara'dan geldi. Ankara'da kısa mesafe dolmuş ücretleri 3 TL'ye, uzun mesafe dolmuş ücretleri ise 3.5 TL'ye yükseltildi.

Ankara'da dolmuş ücretlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Ankara'daki dolmuş ücretleri, kısa mesafede 2.75 lira, uzun mesafede ise 3.15 lira olarak uygulanıyordu.

Gelen zamla birlikte yeni tarife şöyle oldu;

Kısa mesafe 3,00 TL, uzun mesafe 3,50 TL olarak uygulanacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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dolmuş ücretlerine zam yapıldı
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