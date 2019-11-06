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Dolar/TL yön değiştirdi! İşte piyasalarda günün ilk rakamları

Dün sabah 5.74 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, yeni güne 5.75 seviyesinin üzerinde başladı. Euro/TL ise 6.37 civarında işlem görüyor.

Dolar/TL yön değiştirdi! İşte piyasalarda günün ilk rakamları

Dün sabah 5.74 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, yeni güne 5.75 seviyesinin üzerinde başladı. Euro/TL ise 6.37 civarında işlem görüyor.

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:39
Dolar/TL yön değiştirdi! İşte piyasalarda günün ilk rakamları

Kur artan jeopolitik tansiyon ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle geçen ay 5.93 seviyesini test etmiş ancak bu endişelerin kısa sürede azalmasıyla yine sert gerilemişti.

DOLAR, EURO VE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Dolar/TL bugün saat 08.30 itibarıyla 5.75 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Güne sakin başlayan Euro/TL ise 6.37 civarındaki seyrini sürdürüyor.

Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altının fiyatı 275 liradan, çeyrek altının fiyatı 450 liradan, cumhuriyet altını fiyatı ise 1.858 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimleri açısından yakından takip edilen enflasyon verisi ardından anlamlı bir değişim göstermemişti.

Son üç PPK toplantısında 10 puana ulaşan faiz indirimlerinin ardından TCMB indirimlerin büyük bölümünün tamamlandığı mesajını verdi ancak daha fazla indirime kapıyı tam olarak kapamadı.

Fitch’in kredi not görünümündeki yukarı revizyon ardından TL ve TL cinsi yatırım araçları dün iyimser bir seyir izledi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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