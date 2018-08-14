Dolar/TL yine güne kritik seviyede başladı ! İşte günün ilk rakamları

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım kriziyle beraber yükselmeye başlayan Dolar, geçtiğimiz günlerde 7 lira bandını aşarak tarihi rekor kırdı. Yeni güne de 7 TL sınırında başladı.

Dolar/TL, ABD ile Türkiye arasındaki Rahip Brunson gerginliği para politikasına ilişkin tereddütler ve TL'deki değer kaybının şirketlere ve makro göstergelere zarar vereceği endişesiyle piyasalarda 7.24 ile tarihi zirveyi gördüükten sonra Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun önlem adımlarıyla güne düşüşle başlamıştı.

Sabah saatlerinde dolar / TL 6.91 seviyesinde bulunuyor. Avro / TL ise 7.90'dan işlem görüyor.

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