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Dolar/TL'de son durum: Güne 5. 85 seviyesinin hemen altında başladı

Piyasalar ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri ve anlaşmasız Brexit ihtimalinin gölgesinde kalmaya devam ederken, dolar/TL bu sabah güne 5. 85 seviyesinin hemen altında başladı. Piyasalar bugün açıklanacak olan ikinci çeyrek büyüme verisine odaklanmış durumda.

Dolar/TL'de son durum: Güne 5. 85 seviyesinin hemen altında başladı

Piyasalar ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri ve anlaşmasız Brexit ihtimalinin gölgesinde kalmaya devam ederken, dolar/TL bu sabah güne 5. 85 seviyesinin hemen altında başladı. Piyasalar bugün açıklanacak olan ikinci çeyrek büyüme verisine odaklanmış durumda.

02 Eylül 2019 Pazartesi 07:10
Dolar/TL'de son durum: Güne 5. 85 seviyesinin hemen altında başladı

Piyasalar bugün ve yarın açıklanacak olan ikinci çeyrek büyüme verisi ile Salı günkü enflasyon verisini izleyecek.

Bugün ise TL 5.84 civarında işlem görüyor. Dolar/TL saat 06.55’de 5.8384/5.8423’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve ABD’nin Eylül ayında ABD’de yapılması planlanan yüz yüze ticaret görüşmelerini ele almakta olduklarını belirtti.

Bakanlık, Çin’in ABD ile ticaret savaşının tırmanmasına karşı olduğunu ve meseleyi sakin bir şekilde çözmeye istekli olduğunu ekledi.

ABD-Çin ticaret savaşına yönelik endişelerle Pazartesi illikit piyasada TL’de stop loss (zarar-kes) emirlerinin çalışmasıyla dolar/TL 6.47’ye kadar yükselmiş ancak burada kalıcı olmamıştı.

Bankacılar kurda 5.75 seviyesine kadar olabilecek bir çekilmenin düzeltme hareketi olarak görülmesi gerektiğini belirtirken, yukarıda ise 5.85 seviyesinin önemine dikkat çekiyor.

ABD ile Çin arasında artan ticaret geriliminden kaynaklanan küresel resesyon endişeleri ve anlaşmasız Brexit ihtimali yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendiriyor.

Analistler Türkiye ekonomisine yönelik güvensizliğin TL’yi daha kırılgan kıldığına, küresel risk iştahı ve Türkiye’ye yönelik algının hâlâ bozuk olması nedeniyle TL’de baskının devam edebileceğine dikkat çekiyor.

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