Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99519
ALTIN
263.673
DOLAR
5.4886
STERLIN
6.6656
EURO
6.1434
ÖSYM,2019 YKS sonuç değerlendirme raporu yayımlandı
“Boş engelli kadrolarına neden alım yapılmıyor?”
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!
Bakan Ersoy'dan Bayram Tatili Açıklaması! 2019 Kurban bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
Sigara tiryakilerine kötü haber ! Zamlar diğer markalara da eklendi

Dolar/TL 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar/TL, 5.4861 ile son dört ayın en düşüğünü görmesinin ardından 5.50'nin hemen altında işlem görüyor.

Dolar/TL 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar/TL, 5.4861 ile son dört ayın en düşüğünü görmesinin ardından 5.50'nin hemen altında işlem görüyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:02
Dolar/TL 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dün, 5.50-5.59 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0.9 değer kaybıyla 5.5205'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlayarak son dört ayın en düşük seviyesi olan 5.4861'i gördükten sonra saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.4 değer kaybıyla 5.4990'dan işlem görüyor.

Şu dakikalarda euro/TL 6.1630 ile bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.4 altında alıcı buluyor. Sterlin/TL de yüzde 0.2 değer kaybıyla 6.6980 seviyesinde dengelendi.

Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1.1202, dolar endeksi yüzde 0.1 artışla 97.6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. İki ülke arasında yaşanan restleşmeden sonra Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) dolar/yuan paritesini 6.9996 olarak belirlemesinin olumlu bir adım olduğu kaydeden analistler, taraflardan gelen açıklamaların piyasalardaki tansiyonu düşürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de, mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5.4860'ın destek, 5.6050'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.08.2019 12:16
Anahtar Kelimeler:
dolar tl ayın düşük seviyesine geriledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut Kredisine iki Günde Rekor Talep!
Konut Kredisine iki Günde Rekor Talep!
Bakan Pekdemirli müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor
Bakan Pekdemirli müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor
Üç kamu bankasından firmalara kredi desteği
Üç kamu bankasından firmalara kredi desteği

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim