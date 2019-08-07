Dolar/TL 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dün, 5.50-5.59 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0.9 değer kaybıyla 5.5205'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlayarak son dört ayın en düşük seviyesi olan 5.4861'i gördükten sonra saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.4 değer kaybıyla 5.4990'dan işlem görüyor.

Şu dakikalarda euro/TL 6.1630 ile bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.4 altında alıcı buluyor. Sterlin/TL de yüzde 0.2 değer kaybıyla 6.6980 seviyesinde dengelendi.

Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1.1202, dolar endeksi yüzde 0.1 artışla 97.6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. İki ülke arasında yaşanan restleşmeden sonra Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) dolar/yuan paritesini 6.9996 olarak belirlemesinin olumlu bir adım olduğu kaydeden analistler, taraflardan gelen açıklamaların piyasalardaki tansiyonu düşürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de, mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5.4860'ın destek, 5.6050'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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