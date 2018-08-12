Dolardan Gece Rekoru!..

Doların ateşi sönmüyor.Dolar Türk Lirası karşısında yükselişine devam ediyor. Dolar gece saatleri olmasına rağmen şu dakikalarda 7 bandını aşarak 7.21 seviyesinden işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolarla ilgili tarihi bir gece yaşanıyor. Ekonomi Analistleri dolar kuruna ilişkin yıl sonu tahminleri 7 seviyesindeyken, dolar yılın yarı ortasında 7 bandını aşarak tarihi bir rekor seviyesine ulaştı.

Asya piyasalarında daha yüksek bir bandı izleyen döviz kuru, maalesef rekor seviyede! Asya piyasalarındaki güncel rakamlara göre euro 9 bandına ulaşmış durumda.

Bu gelişmelerin ardından Merkez Bankasından bir müdahale gelip gelmeyeceği, ciddi bir tartışma konusu olarak öne çıkıyor. Kurdaki bu gelişmeler, kısa vadede büyük bir tehlikenin habercisi olarak öngörülebilir.

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