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Dolardan Gece Rekoru!..

Doların ateşi sönmüyor.Dolar Türk Lirası karşısında yükselişine devam ediyor. Dolar gece saatleri olmasına rağmen şu dakikalarda 7 bandını aşarak 7.21 seviyesinden işlem görüyor.

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Dolardan Gece Rekoru!..

Doların ateşi sönmüyor.Dolar Türk Lirası karşısında yükselişine devam ediyor. Dolar gece saatleri olmasına rağmen şu dakikalarda 7 bandını aşarak 7.21 seviyesinden işlem görüyor.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:15
Dolardan Gece Rekoru!..

Doların ateşi sönmüyor.Dolar Türk Lirası karşısında yükselişine devam ediyor. Dolar gece saatleri olmasına rağmen şu dakikalarda 7 bandını aşarak 7.21 seviyesinden işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolarla ilgili tarihi bir gece yaşanıyor. Ekonomi Analistleri dolar kuruna ilişkin yıl sonu tahminleri 7 seviyesindeyken, dolar yılın yarı ortasında 7 bandını aşarak tarihi bir rekor seviyesine ulaştı.

Asya piyasalarında daha yüksek bir bandı izleyen döviz kuru, maalesef rekor seviyede! Asya piyasalarındaki güncel rakamlara göre euro 9 bandına ulaşmış durumda.

Bu gelişmelerin ardından Merkez Bankasından bir müdahale gelip gelmeyeceği, ciddi bir tartışma konusu olarak öne çıkıyor. Kurdaki bu gelişmeler, kısa vadede büyük bir tehlikenin habercisi olarak öngörülebilir. 

Milli Gazete

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
dolardan gece rekoru
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