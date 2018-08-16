Dolar'daki Son Durum Nedir?

Birkaç gündür alevi sönen dolar iyie gerilemeye başladı. Son bir haftanın en dip fiyatını gördü. Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağı haberi sonrası düşüşünü iyiyice hızlandıran dolar, güne 5,80 seviyesinde başladı. Euro ise 6,60'dan işlem görüyor.

Hem Merkez Bankası ve BDDK'nın dövizi kontrol altına alma hamleleri hem de Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağı haberi dolar/TL'yi 6 lira sınırının altına indirmeyi başardı.

Türkiye ekonomik kaynak arayışlarını devam ettirerek dün Katar ile masaya oturdu ve 15 milyon dolarlık yatırımı kaptı.Katar Emiri El-Tamim ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüştü. Görüşmenin ardından Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı bilgisi Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından verildi.

Bu gelişmelerle güne başlayan dolar/TL 6 lira bandının altında güne başladı.Kur şu dakikalarda 5,80 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6,80 seviyesinde.

Piyasaların gözü bugün öğleden sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaklaşık 4 bin kadar dış yatırımcıyla telekonferans üzerinden yapacağı toplantıya çevrildi.

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