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Dolardaki Artış Telefon Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?

Dolardaki artık en çok akıllı cep telefonlarını etkileyecek gibi görünüyor. Buna göre zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları şöyle olacak...

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Dolardaki Artış Telefon Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?

Dolardaki artık en çok akıllı cep telefonlarını etkileyecek gibi görünüyor. Buna göre zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları şöyle olacak...

11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:07
Dolardaki Artış Telefon Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?

Dolardaki artık en çok akıllı cep telefonlarını etkileyecek gibi görünüyor. Buna göre zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları şöyle olacak...
Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Samsung Galaxy S9 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4849 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Samsung Galaxy S9 Olası bir artış ile: 6303 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Samsung Galaxy S9+ İnternette şu anki en düşük fiyatı: 5399 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Samsung Galaxy S9+ Olası bir artış ile: 7018 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Samsung Galaxy Note 8 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4999 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Samsung Galaxy Note 8 Olası bir artış ile: 6498 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Huawei Mate 10 Lite İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2099 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Huawei Mate 10 Lite Olası bir artış ile: 2728 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Huawei Mate 10 Pro İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4399 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Huawei Mate 10 Pro Olası bir artış ile: 5718 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Huawei p20 Pro İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4999 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Huawei p20 Pro Olası bir artış ile: 6498 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Huawei p20 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3999 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Huawei p20 Olası bir artış ile: 5198 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Huawei p20 Lite İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2599 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Huawei p20 Lite Olası bir artış ile: 3378 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Honor 7x İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Honor 7x Olası bir artış ile: 2078 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Honor 9 Lite İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Honor 9 Lite Olası bir artış ile: 1818 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Honor 10 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3099 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Honor 10 Olası bir artış ile: 4028 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

LG G7 ThinQ İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4899 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

LG G7 ThinQ Olası bir artış ile: 6368 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

LG Q7 Plus İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1999 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

LG Q7 Plus Olası bir artış ile: 2598 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

LG G6 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3549 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

LG G6 Olası bir artış ile: 4613 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Asus Zenfone 5z İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3499 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Asus Zenfone 5z Olası bir artış ile: 4548 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Asus Zenfone 5 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2499 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Asus Zenfone 5 Olası bir artış ile: 3248 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Asus Zenfone Max Plus İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Asus Zenfone Max Plus Olası bir artış ile: 2078 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Nokia 8 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1978

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Nokia 8 Olası bir artış ile: 2571 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Nokia 7 Plus İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3299 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Nokia 7 Plus Olası bir artış ile: 4288 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Nokia 6 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Nokia 6 Olası bir artış ile: 1818 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Nokia 5 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1099 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Nokia 5 Olası bir artış ile: 1428 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Htc Desire 830 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 999 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Htc Desire 830 Olası bir artış ile: 1298 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

HTC Desire 728 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1309 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

HTC Desire 728 Olası bir artış ile: 1701 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Alcatel 5 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Alcatel 5 Olası bir artış ile: 2078 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Alcatel IDOL 5 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Alcatel IDOL 5 Olası bir artış ile: 1818 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

SONY XPERIA XA1 PLUS İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

SONY XPERIA XA1 PLUS Olası bir artış ile: 2078 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

SONY Xperia XA1 Ultra İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1499 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

SONY Xperia XA1 Ultra Olası bir artış ile: 1948 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

XIAOMI MI MIX 2 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2999

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

XIAOMI MI MIX 2 Olası bir artış ile: 3898 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Xiaomi Redmi Note 5 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1749 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Xiaomi Redmi Note 5 Olası bir artış ile: 2273 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Xiaomi Redmi 5 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1199 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

Xiaomi Redmi 5 Olası bir artış ile: 1558 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

iPhone X Eski fiyatı: 6899 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

iPhone X Artış ile mevcut 64 GB: 7499 TL Artış ile mevcut 256 GB: 8599 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

iPhone 8: Eski fiyatı 4149 TL

Zam geldiÄinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artÄ±ÅlarÄ±

iPhone 8: Artış ile mevcut fiyatı: 5199

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.08.2018 23:41
Anahtar Kelimeler:
dolardaki artış telefon fiyatlarını etkileyecek
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