Dolardaki Artış Telefon Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?

Dolardaki artık en çok akıllı cep telefonlarını etkileyecek gibi görünüyor. Buna göre zam geldiğinde telefon modellerine uygulanacak fiyat artışları şöyle olacak...
Samsung Galaxy S9 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4849 TL
Samsung Galaxy S9 Olası bir artış ile: 6303 TL
Samsung Galaxy S9+ İnternette şu anki en düşük fiyatı: 5399 TL
Samsung Galaxy S9+ Olası bir artış ile: 7018 TL
Samsung Galaxy Note 8 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4999 TL
Samsung Galaxy Note 8 Olası bir artış ile: 6498 TL
Huawei Mate 10 Lite İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2099 TL
Huawei Mate 10 Lite Olası bir artış ile: 2728 TL
Huawei Mate 10 Pro İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4399 TL
Huawei Mate 10 Pro Olası bir artış ile: 5718 TL
Huawei p20 Pro İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4999 TL
Huawei p20 Pro Olası bir artış ile: 6498 TL
Huawei p20 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3999 TL
Huawei p20 Olası bir artış ile: 5198 TL
Huawei p20 Lite İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2599 TL
Huawei p20 Lite Olası bir artış ile: 3378 TL
Honor 7x İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL
Honor 7x Olası bir artış ile: 2078 TL
Honor 9 Lite İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL
Honor 9 Lite Olası bir artış ile: 1818 TL
Honor 10 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3099 TL
Honor 10 Olası bir artış ile: 4028 TL
LG G7 ThinQ İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4899 TL
LG G7 ThinQ Olası bir artış ile: 6368 TL
LG Q7 Plus İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1999 TL
LG Q7 Plus Olası bir artış ile: 2598 TL
LG G6 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3549 TL
LG G6 Olası bir artış ile: 4613 TL
Asus Zenfone 5z İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3499 TL
Asus Zenfone 5z Olası bir artış ile: 4548 TL
Asus Zenfone 5 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2499 TL
Asus Zenfone 5 Olası bir artış ile: 3248 TL
Asus Zenfone Max Plus İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL
Asus Zenfone Max Plus Olası bir artış ile: 2078 TL
Nokia 8 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1978
Nokia 8 Olası bir artış ile: 2571 TL
Nokia 7 Plus İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3299 TL
Nokia 7 Plus Olası bir artış ile: 4288 TL
Nokia 6 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL
Nokia 6 Olası bir artış ile: 1818 TL
Nokia 5 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1099 TL
Nokia 5 Olası bir artış ile: 1428 TL
Htc Desire 830 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 999 TL
Htc Desire 830 Olası bir artış ile: 1298 TL
HTC Desire 728 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1309 TL
HTC Desire 728 Olası bir artış ile: 1701 TL
Alcatel 5 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL
Alcatel 5 Olası bir artış ile: 2078 TL
Alcatel IDOL 5 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL
Alcatel IDOL 5 Olası bir artış ile: 1818 TL
SONY XPERIA XA1 PLUS İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL
SONY XPERIA XA1 PLUS Olası bir artış ile: 2078 TL
SONY Xperia XA1 Ultra İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1499 TL
SONY Xperia XA1 Ultra Olası bir artış ile: 1948 TL
XIAOMI MI MIX 2 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2999
XIAOMI MI MIX 2 Olası bir artış ile: 3898 TL
Xiaomi Redmi Note 5 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1749 TL
Xiaomi Redmi Note 5 Olası bir artış ile: 2273 TL
Xiaomi Redmi 5 İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1199 TL
Xiaomi Redmi 5 Olası bir artış ile: 1558 TL
iPhone X Eski fiyatı: 6899 TL
iPhone X Artış ile mevcut 64 GB: 7499 TL Artış ile mevcut 256 GB: 8599 TL
iPhone 8: Eski fiyatı 4149 TL
iPhone 8: Artış ile mevcut fiyatı: 5199
Son Güncelleme: 11.08.2018 23:41