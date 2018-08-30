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Dolarda yükseliş sürüyor

Kurban Bayramın'dan sonra yeni haftanın başlamasından bu yana 6.15 ila 6.27 seviyeleri arasında dalgalanan dolar, bu sabah 6.4971 seviyesini gördü.

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Dolarda yükseliş sürüyor

Kurban Bayramın'dan sonra yeni haftanın başlamasından bu yana 6.15 ila 6.27 seviyeleri arasında dalgalanan dolar, bu sabah 6.4971 seviyesini gördü.

30 Ağustos 2018 Perşembe 08:03
Dolarda yükseliş sürüyor

Kurban Bayramın'dan sonra yeni haftanın başlamasından bu yana 6.15 ila 6.27 seviyeleri arasında dalgalanan dolar, bu sabah 6.4971 seviyesini gördü.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinden sonra yükselişini sürdüren dolar, dün 6.44 seviyesinde kapanmasının ardından yeni sabaha 6.40 seviyesinin üzerinde dengeli bir biçimde kaldı.

Hafta başından bu yana sürekli yükseliş hareketliliğini sürdüren kurda dün, Almanya'nın Türkiye'ye acil finansal yardımı değerlendirdiği haberleri 6.15 seviyesine gerilemesini sağlamıştı. Fakat Alman yetkililerin bu iddiaları yalanlaması ve Moody's'in 18 Türk bankası ve 2 finans şirketinin kredi notunu düşürmesi kurda bu sabah ateşi tekrar yükseltti.

Dolar/TL bir ara 6.51 seviyesini test etti. Kur saat 07.52'de 6.4971 seviyesinde yer alırken, aynı dakikalarda euro/TL 7.61 civarında işlem gördü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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