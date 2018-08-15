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Dolarda Son Durum Nedir?

ABD ile Türkiye arasında yaptırım krizinin karşılıklı restler ve misillemeler ile devam etmesi üzerine döviz kurundaki dalgalanmalar devam ediyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin misilleme kararı sonrası büyük yükseliş göstereceği öngörülen dolarda beklenenin aksine güne sert bir düşüşle başladı.

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Dolarda Son Durum Nedir?

ABD ile Türkiye arasında yaptırım krizinin karşılıklı restler ve misillemeler ile devam etmesi üzerine döviz kurundaki dalgalanmalar devam ediyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin misilleme kararı sonrası büyük yükseliş göstereceği öngörülen dolarda beklenenin aksine güne sert bir düşüşle başladı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46
Dolarda Son Durum Nedir?

ABD ile Türkiye arasında yaptırım krizinin karşılıklı restler ve misillemeler ile devam etmesi üzerine döviz kurundaki dalgalanmalar devam ediyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin misilleme kararı sonrası büyük yükseliş göstereceği öngörülen dolarda beklenenin aksine güne sert bir düşüşle başladı.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan yaptırım krizi nedeniyle iki ülkede ürünlere karşılıklı ek vergi koyarak yaptırım uyguladı.  Türkiye- ABD arasından yaşanan yaptırım uygulama gerilimi döviz kuruna da yansımış dolar 7 TL'de tarihi zirveyi görmüştü.

 15 Ağustos 2018 saat 09.00 itibariyle dolar 6.32 TL’ye düştü.  Euro ise 7.17 TL’den işlem görüyor.

 Döviz kuru ile birlikte altın fiyatlarında da düşme gerçekleşti. Gram altın fiyatı 240 TL olurken çeyrek altın fiyatı ise 394 TL oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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