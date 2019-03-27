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Dolarda Son Durum Ne? Dolar Çakılıyor mu?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü aniden 5,88 seviyelerini gören ve TL karşısında yeniden aşırı değerleneceği korkusu yaratan Amerikan Doları bugün %4 değer kaybederek 5,32 seviyelerine kadar geriledi.

Dolarda Son Durum Ne? Dolar Çakılıyor mu?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü aniden 5,88 seviyelerini gören ve TL karşısında yeniden aşırı değerleneceği korkusu yaratan Amerikan Doları bugün %4 değer kaybederek 5,32 seviyelerine kadar geriledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 08:57
Dolarda Son Durum Ne? Dolar Çakılıyor mu?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü aniden 5,88 seviyelerini gören ve TL karşısında yeniden aşırı değerleneceği korkusu yaratan Amerikan Doları bugün %4 değer kaybederek 5,32 seviyelerine kadar geriledi.

Merkez Bankası’nın direnç göstermesiyle birlikte geçen hafta saman alevi gibi yükselen doların ateşi düştü ve geçtiğimiz haftanın da altında bir seviyeye gelen dolar adeta çakıldı!

Geçtiğimiz hafta kurlarda görülen ani yükseliş sonrasında, Merkez Bankası’ndan 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verildiği duyurusu gelmiş, ardından da “Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar fiyat istikrarını desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edecek” açıklaması yapılmıştı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da döviz rezervleriyle ilgili sıra dışı bir durum olmadığını duyurmuştu. Merkez Bankası’nın adımlarının yanı sıra BDDK ve SPK da dövizdeki manipülatif işlemlerle ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Türk Lirası, Euro karşısında da %4,29 değer kazandı ve Euro 6,02 TL’den işlem gördü.

Amerikan Başkanı Trump’ınGolan Tepeleri ile ilgili açıklamalarının ardından tırmanışa geçen Dolar bugün itibariyle değer kaybetmeye devam ediyor.

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