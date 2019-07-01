Dolarda sert düşüş yaşanıyor! İşte son durum

Cuma günü 5,75-5,80 bandında hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem gününü 0,35 değer kazancıyla 5,79'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kaybıyla 5,69 seviyelerinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 6,46, sterlin/TL ise yüzde 1,8 düşüşle 7,22 seviyelerinden işlem görüyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA