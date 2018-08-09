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Dolar Yükselişe Devam Ediyor!..

ABD ile Türkiye arasındaki Papaz Brunson nedeniyle çıkan yaptırım krizi sonrası zirveyi görmüştü ve yükselmeye de devam ediyor. Vatandaşlar sabah uyandıkları ilk olarak dolar ne kadar oldu, dolar bu gün ne kadar, dolar düştü mü, dolar düşecek mi gibi başlıklarla gelişmeleri takip etmeye çalışıyor.

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Dolar Yükselişe Devam Ediyor!..

ABD ile Türkiye arasındaki Papaz Brunson nedeniyle çıkan yaptırım krizi sonrası zirveyi görmüştü ve yükselmeye de devam ediyor. Vatandaşlar sabah uyandıkları ilk olarak dolar ne kadar oldu, dolar bu gün ne kadar, dolar düştü mü, dolar düşecek mi gibi başlıklarla gelişmeleri takip etmeye çalışıyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 08:13
Dolar Yükselişe Devam Ediyor!..

ABD ile Türkiye arasındaki Papaz Brunson nedeniyle çıkan yaptırım krizi sonrası zirveyi görmüştü ve yükselmeye de devam ediyor. Vatandaşlar sabah uyandıkları ilk olarak dolar ne kadar oldu, dolar bu gün ne kadar, dolar düştü mü, dolar düşecek mi gibi başlıklarla gelişmeleri takip etmeye çalışıyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan heyetinin Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmelerden herhangi bir somut açıklama yapılmaması nedeniyle dolar yeni güne 5.30'un üzerinde başladı.

Dokuz kişiden oluşan diplomatik heyet, Amerika ve Türkiye arasındaki yaptırım krizi nedeniyle yaşanan gerginlikleri gidermek maksadıyla Washington’da ABD'li yetkililerle görüşmeler yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Ann Nauert, “Türk heyetiyle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor.” açıklaması yaptı.

Piyasalar bugün ABD ile Türkiye arasındaki heyet görüşmelerinden çıkacak bir açıklamayı bekliyor. Bazı uzmanlara göre ise heyetler görüşmeler sonunda Başkanlara bilgi akışı sağlayacak bu bilgi akışına göre olumlu veya olumsuz açıklamalar Başkanlar tarafından yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği heyete '' geri adım atmayın, Brunson bizdeyse Gülen onlarda'' bizimde onlara yaptırım hakkımız saklı bulunuyor'' mesajının verilmesini istediği konuşuluyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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