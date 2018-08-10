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Dolar Yükseldikçe Yükseliyor: Bu sabah Yeni Rekor!..

ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizinin dolar üzerindeki etkisi tüm hızıyla devam ediyor. Her geçen gün kendi rekorunu tazeleyerek 6 liraya doğru koşan dolar karşısında Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Rize'de yaptığı açıklamada ''onları doları varsa bizim de Allahımız var'' açıklaması yapmıştı.

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Dolar Yükseldikçe Yükseliyor: Bu sabah Yeni Rekor!..

ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizinin dolar üzerindeki etkisi tüm hızıyla devam ediyor. Her geçen gün kendi rekorunu tazeleyerek 6 liraya doğru koşan dolar karşısında Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Rize'de yaptığı açıklamada ''onları doları varsa bizim de Allahımız var'' açıklaması yapmıştı.

10 Ağustos 2018 Cuma 07:59
Dolar Yükseldikçe Yükseliyor: Bu sabah Yeni Rekor!..

ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizinin dolar üzerindeki etkisi tüm hızıyla devam ediyor. Her geçen gün kendi rekorunu tazeleyerek 6 liraya doğru koşan dolar karşısında Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Rize'de yaptığı açıklamada ''onları doları varsa bizim de Allahımız var'' açıklaması yapmıştı.

Terör örgütleri adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan Rahip Andrew Brunson'un 2 yıllık tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD ile başlayan yaptırım krizininin, dolar/TL kuruna etkisi sürüyor. Kur, bu sabah saatlerinde 5.74'e dayandı.

Dün gece 5.50 seviyesinde seyreden kur, bu sabah saatlerinde 5.7397'yi gördü.

Euro 6.63 TL olurken, sterlin de 7.35 TL'yi test etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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