Dolar Yine Yükselişe Geçti-Mehmet Şimşek Doların Neden Yükseldiğini Açıkladı

Dolar bugün yine hareketlendi.

Geçtiğimiz hafta Merkez bankasının bazı hamleleri sonrası doların ateşi düşmüş ve 4,50 seviyesinin altına kadar inmişti. Ancak geçici etki yaratan bu hamlelerin ardından dolar kuru yeniden yükselişe geçmeye başladı. Piyasalardan edinilen son dakika bilgilerine göre dolar 4,77 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında doların neden yükseldiğini duyurdu.

Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil.

Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte.

Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA