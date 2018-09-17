Dolar Yine Yükselişe Geçti!..

Geçtiğimiz hafta içinde açıklanan Merkez Bankası faiz kararının ardından TL'de gözle görülen toparlanma bugün ters yöne çevrildi.

6.3276 seviyesine kadar yükselen kur % 2.5 artışla 6.32 seviyesinde yer aldı.

Dünya gazetesinin aktardığı verilere göre, BIST 100 endeksi, günün birinci yarısını % 0.13 azalışla 94.631 puandan bitirdi. Öğleden sonra artan satış baskısıyla BİST 100 endeksi, 94.000 puanın altına indi.

Endeks, aynı dakikalarda % 1 düşüşle 93.800 seviyesinde yer alıyordu.

Bankacılık endeksinde kayıp % 3'e yaklaşırken, İş Bankası'nda düşüş % 6'yı geçti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının ardından hızlı bir düşüş gösteren tahvil faizlerinde de yükseliş görülüyor. Gösterge tahvil faizi yine aynı dakikalarda 38 baz puan artışla % 25.32'den ve 10 yıllık tahvil faizi 45 baz puan artışla % 19.09'dan işlem görüyor.

Kaynaklar; Dünya Gazetesi - Sputnik - Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA