Dolar Yine Fırladı-İşte Döviz Kuru ve Altın Fiyatları ile Doların Yükselme Nedeni

Piyasalardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Son günlerde dünya kamuoyunda yaşanan gelişmeler, küresel piyaslardaki çalkantılar, Türkiye'nin erken seçim sürecine girmesi ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle Türk Lirası Döviz kurları karşısındaki değer kaybını devam ettiriyor.

Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki günlerde faiz arttırıma gidebileceği endişesi de Türk Lirasının Dolar karşısındaki değer kaybını tetikliyor. Erken seçim açıklamasının geldiği geçtiğimiz ay 4,02 seviyesine gerileyen Dolar, bugün 4,50 TL seviyesini aşarak tarihin rekorunu kırdı.

Serbest piyasadan edinilen son dakika bilgilerine göre güncel döviz kurları şu şekilde;

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,4880 4,4890 Avro 5,3090 5,3100 Sterlin 6,0520 6,0700 ANKARA ABD Doları 4,4750 4,5100 Avro 5,2920 5,3370 Sterlin 5,9950 6,1110

DOLAR NEDEN ARTIYOR?

Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL küresel riskten kaçış eğilimlerinde bugün de olduğu gibi benzer para birimlerinden daha çok satış baskısı altında kalıyor.

Banka döviz uzmanı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Riskli varlıklardan çıkış gördüğümüz günlerde TL’deki satış baskısının daha kuvvetli hissedilmesi artık bir rutin oldu. Burada bir kaç faktör etkili diyebiliriz. Birincisi yüksek enflasyon yüksek cari açık gibi makro ekonomik faktörler, ikincisi bonoda satış yapamayan yatırımcıların kendini döviz piyasasında hedge etme istekliliği”

“TL’de satışlar daha kuvvetli ancak bugün için benzer para birimlerinden büyük bir ayrışmadan söz edemiyoruz. Ayrışmayı tek günde büyük farklılıklardan ziyade her satış baskısı olduğunda küçük rakamlarla yaşıyoruz. Yukarıda tarihi zirve olarak 4.0375 izlenebilir. Lokal bireysel yatırımcıların da seviyeleri avantajlı bularak bir miktar döviz bozdurmasını bekliyoruz.”

ALTIN FİYATLARI

Döviz kurlarına paralel olarak altın fiyatları da son dönemlerde ciddi şekilde yükselişini sürdürüyor. Piyasalardan alınan son dakika bilgilerine göre altının gram fiyatı 186 ,73 TL seviyesine kadar geldi. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ile diğer fiyatlar şu şekilde;

SANAYİDE CİRO ARTTI

TÜİK tarafından bugün açıklanan sanayi verilerinde cironun arttığı belirtildi. Açıklama şu şekilde: Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre %0,7 arttı.