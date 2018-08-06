Dolar Yeni Haftaya Rekorla Başladı!..

ABD ile yaptırım krizi sonrasında iyice ateşlenen dolar yeni haftaya düşüş ile başlaması beklenirken kendi rekorunu tazeleyerek 5,11 seviyesinden güne başladı.

Casusluk yaptığı iddialarıyla yargılanan papaz Brunson'ın 2 yıllık hapis cezasının ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD ile Türkiye arasında başlayan krizin etkileri yeni haftada da devam ediyor.

Yeni haftaya düşüş ile başlaması düşünülen dolar rekor kurla hafta başladı. Dolar yeni haftanın ilk dakilalarında 5.1147'i gördü.

Dolar, Türk Lirası karşısında geçen pazartesiden bu yana % 5.36 yükseldi. Dolar/TL kurunun yıl başından bu yana kazancı yüzde 25'in üzerinde bulunuyor.

Cuma günkü işlemlerde 5.11'in üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL kuru, temmuz ayı Türkiye enflasyon verisi sonrasında bir miktar gerilemişti.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında düşüşünü sürdüren kur, haftayı 5.08'li seviyelerde tamamlamıştı.

Kaynaklar;

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Merkez Bankası