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Dolar ve Euro'da son durum

ABD ile yaptırım krizinin ardından ateşi düşmeyen dolar zirveleri zorlamaya devam ediyor. Bu sabangüne 5.37 TL seviyesinden başlayan dolar fiyatları, şu dakikalarda 5.55 TL seviyelerinde hareket ediyor. Euro ise 6.42 TL seviyesinde bulunuyor. ABD ile Türk heyeti arasında geçen müzakerelerden sonra mutabık olunmadığına dair çıkan haberler de piyasaları hareketlendirdi.

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Dolar ve Euro'da son durum

ABD ile yaptırım krizinin ardından ateşi düşmeyen dolar zirveleri zorlamaya devam ediyor. Bu sabangüne 5.37 TL seviyesinden başlayan dolar fiyatları, şu dakikalarda 5.55 TL seviyelerinde hareket ediyor. Euro ise 6.42 TL seviyesinde bulunuyor. ABD ile Türk heyeti arasında geçen müzakerelerden sonra mutabık olunmadığına dair çıkan haberler de piyasaları hareketlendirdi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 23:08
Dolar ve Euro'da son durum

ABD ile yaptırım krizinin ardından ateşi düşmeyen dolar zirveleri zorlamaya devam ediyor. Bu sabangüne 5.37 TL seviyesinden başlayan dolar fiyatları, şu dakikalarda 5.55 TL seviyelerinde hareket ediyor. Euro ise 6.42 TL seviyesinde bulunuyor. ABD ile Türk heyeti arasında geçen müzakerelerden sonra mutabık olunmadığına dair çıkan haberler de piyasaları hareketlendirdi.

ABD-TÜRKİYE ilişkilerindeki gerilim ile hareketlenen piyasalarda dalgalanma sürüyor. Güne 5.37 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, gün içerisinde 5.4883 TL'yi görürken, saat 20:15 sularında 5.55 TL'ye çıktı.

Euro kuru ise şu dakikalarda 6.42 TL'de hareket ediyor. İngiliz sterlini de 7.14 TL seviyelerinde...

Kaynaklar;
Hürriyet
DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 09.08.2018 23:32
Anahtar Kelimeler:
dolar euro da son durum
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