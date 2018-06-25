Dolar ve Euro Yine Yükselmeye Başladı-Kritik Seviyeyi Aştılar (Dolar/TL Ne Kadar?)

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin geride kalması ve Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 52,5 ile seçilmesinin ardından bugün sabah saatlerinde dolar ve euro sert bir düşüş yaşamıştı. Ancak piyasalardan alınan son bilgilere göre rüzgar tersine döndü ve dolar ile euro tekrar yükselişe geçti.

Piyasalardan alınan son dakika verilerine göre sabah saatlerinde 4,54'e kadar düşen dolar 4,7230 seviyesine tekrar yükseldi. Sabah saatlerinde 5,29'a kadar düşen euro ise 5,50 seviyesine yeniden çıktı.

ALTIN FİYATLARI

Alınan son dakika bilgilerine göre altın fiyatları ise şu şekilde;

Seçimlerden sonra piyasaların hareketliliğini uzmanlar şu şekilde değerlendiriyor:

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk: "Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda Erdoğan kazanırken, parlamento çoğunluğunu ise Cumhur İttifakı alıyor. Seçim öncesinde yapılan anketlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalabileceği, parlamento çoğunluğunun ise muhalefet kanadına geçebileceğine yönelik beklentiler oldukça yüksekti. Eğer şu anki sonuçlar geçerli kılınır yani Cumhurbaşkanı Erdoğan olur ve parlamento çoğunluğunu Cumhur ittifakı alırsa ‘’bölünmüş Ankara’’ olmaması piyasalar açısından iyimser bir tablo oluşturabilecektir. Bu sonuç gerçekleşirse, yatırımcılar ekonomi politikaları ve para politikasının kontrolü üzerine yoğunlaşacaktır" şeklinde söyledi.

Baştürk şöyle devam etti: Kısacası yukarıda bahsettiğimiz sonuçlar TL varlıklar için ilk aşamada bir miktar iyimserlik yaratabilir ancak bu iyimserliğin devam edip etmemesi mevcut söylemlerin sürdürülüp sürdürülmemesiyle ilişkili olacaktır. Yılbaşından bu yana hem TL’de hem de borsada gelişen ülke piyasalarına göre negatif ayrışmalar yaşandı. Özellikle borsadaki iskonto yüzde 50 civarına yaklaştı. Ancak küresel bazda risk iştahı geçen yıla göre oldukça azaldı. FED’in bilanço daraltması ve faiz artırımlarına devam ediyor olması diğer yandan da ECB’nin yıl sonunda tahvil alım programına son verecek olması nedeniyle yurtdışı piyasalar geçen yılki gibi bir ralliye pek müsait gözükmüyor. Ancak gelinen mevcut iskontolar en azından TL varlıkların normalleşme sürecine girmesi için alan sağlamaktadır. Bu nedenle mevcut yönetimin pozitif adımlar atması durumunda bu iskonto bir yere kadar kapanabilir.

PİYASALAR NASIL HAREKET EDEBİLİR?

Global Menkul Değerler Analisti Baştürk piyasaların olası tepkisini ise şöyle değerlendirdi: "Bu aşamada hafta açılışı itibarıyla dolarda aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. Bu açılışın kuvvetine göre de borsada pozitif bir açılış ön planda olabilir. Ancak yinede ilk aşamada volatilitenin oldukça yüksek olacağını ve yurtdışı gelişmelerin de mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Gelecek resmi sonuçlarda Cumhurbaşkanlığı seçimi veya parlamento çoğunluğunda bir değişiklik olması durumunda TL varlıkların tepkisi de farklı olacaktır."

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Kaynak: Bigpara