Dolar ve Euro Yine Rekor Kırdı-15 Mayıs 2018 (Dolar/TL Son Durum)

Piyasalardan son dakika haberi geldi.

Erken seçim ortamı ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın art arda verdiği skandal kararlar, Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının verdiği olumsuz kararlar ile OHAL'in devam etmesi piyasaları oldukça kötü etkiliyor.

Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin de etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif yönde ayrılan Türk Lirası, dolar ve euro karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi. Erken işlemlerde dolar 4.3983 lira seviyesine kadar çıkarken, euro da 5.2481 lira seviyesine kadar geldi ve iki kur da tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı.

DOLAR NİYE YÜKSELİYOR?

Ekonomi analistleri, son dönemlerde Türk Lirasındaki sert değer kayıplarını, petrol fiyatlarındaki yükselişi, yaklaşan seçimler öncesi artan kamu harcamaları, ekonomik verilerdeki zayıflamanın yanında, enflasyon ve cari işlemler açığının yüksek düzeylere bağlıyor.

PİYASALAR BUGÜN BU AÇIKLAMAYI BEKLİYOR

Piyasaların gözü bugün, Hazine'nin çıkacağı iki ihaleye özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinde olacak. Bu da Türk Lirasının değer kazanmasını sağlayacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA