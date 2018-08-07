Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
YKS tercihleri başladı
Kapat

Dolar ve Euro yeni güne yeni rekorla başladı

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi nedeniyle ateşi iyice yükselen döviz Salı sabahına da yeni rekorla uyandı.

banner396

Dolar ve Euro yeni güne yeni rekorla başladı

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi nedeniyle ateşi iyice yükselen döviz Salı sabahına da yeni rekorla uyandı.

07 Ağustos 2018 Salı 07:51
Dolar ve Euro yeni güne yeni rekorla başladı

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi nedeniyle ateşi iyice yükselen döviz Salı sabahına da yeni rekorla uyandı.

Dün gece 23:00 sularında  5,40 TL seviyesinin üstüne çıkan dolar ile 6 TL'yi aşan euro yeni güne yine yükselişle başladı.

Dolar Türkiye'deki en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor, Türkiye-ABD kriziyle yükselen ve hızına hız katan dolar gece 23:00 suarında rekor üzerine rekor kırdı. Dolar dün akşam saatlerindeki yükselişini sürdürerek 5,40 TL bandının üzerine çıkmıştı. Bugün ise 5.27 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL 5.27 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 6.08'den işlem görüyor.

Dün akşam saatlerinde yükselişini sürdüren ve 5,10 seviyelerinden 5,40 seviyesine çıkan ABD doları, Merkez Bankası'nın flaş müdahalesine rağmen yükselişini devam ettirdi.

Hükümetin aldığı önlemler ve attığı adımlar doların değer kazanmasını bir türlü engelleyemiyor.

Dün gece ABD ile Türk Dışişleri Bakanlığı'nın telefon trafği sonuç verdi. Ajanslara ABD ile ön mutabakat sağlandı şeklinde düşen haberlerin detayında önümüzdeki hafta Dışişleri bakanlığından bir heyetin ABD'ye giderek temaslarda bulunacağını aktardı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
DolarEuro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurban Satışları Başladı : İşte İlk Fiyatlar
Kurban Satışları Başladı : İşte İlk Fiyatlar
Açlık sınırı bin 744 lira oldu
Açlık sınırı bin 744 lira oldu
KKTC'de Asgari Ücrete Zam Yapıldı!..
KKTC'de Asgari Ücrete Zam Yapıldı!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim