Dolar ve Euro yeni güne yeni rekorla başladı

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi nedeniyle ateşi iyice yükselen döviz Salı sabahına da yeni rekorla uyandı.

Dün gece 23:00 sularında 5,40 TL seviyesinin üstüne çıkan dolar ile 6 TL'yi aşan euro yeni güne yine yükselişle başladı.

Dolar Türkiye'deki en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor, Türkiye-ABD kriziyle yükselen ve hızına hız katan dolar gece 23:00 suarında rekor üzerine rekor kırdı. Dolar dün akşam saatlerindeki yükselişini sürdürerek 5,40 TL bandının üzerine çıkmıştı. Bugün ise 5.27 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL 5.27 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 6.08'den işlem görüyor.

Dün akşam saatlerinde yükselişini sürdüren ve 5,10 seviyelerinden 5,40 seviyesine çıkan ABD doları, Merkez Bankası'nın flaş müdahalesine rağmen yükselişini devam ettirdi.

Hükümetin aldığı önlemler ve attığı adımlar doların değer kazanmasını bir türlü engelleyemiyor.

Dün gece ABD ile Türk Dışişleri Bakanlığı'nın telefon trafği sonuç verdi. Ajanslara ABD ile ön mutabakat sağlandı şeklinde düşen haberlerin detayında önümüzdeki hafta Dışişleri bakanlığından bir heyetin ABD'ye giderek temaslarda bulunacağını aktardı.