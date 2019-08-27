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Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı! İşte Dolar ve Euro Fiyatları...

İstanbul serbest piyasada dolar 5.82 liradan, euro 6.47 liradan güne başladı.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı! İşte Dolar ve Euro Fiyatları...

İstanbul serbest piyasada dolar 5.82 liradan, euro 6.47 liradan güne başladı.

27 Ağustos 2019 Salı 09:22
Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı! İşte Dolar ve Euro Fiyatları...

ABD-Çin ticaret savaşına yönelik endişelerle önceki gece illikit piyasada TL'de yüzde 10'a varan değer kaybı gözlenmesinin ardından dün 5.80 civarında yatay seyreden dolar/TL bu sabah 5.82 civarında hareket ediyor.

Piyasalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Rusya'da yapacağı görüşme takip ediliyor.

Asya borsaları dünkü sert düşüşün ardından ABD-Çin ticaret geriliminin şimdilik yatışabileceğine dair işaretlerin yatırımcı güvenini desteklemesiyle küresel borsalara paralel olarak yükselirken, güvenli liman tahviller düşüş kaydetti.

Dün gün içinde yatay bir seyir izleyen ve 5.8250 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah 5.82 seviyelerindeki seyrini koruyor. Euro/TL de 6.47 seviyesinden işlem görüyor.

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