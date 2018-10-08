Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Son dönemde en çok merak edilen konularının başında gelen dolar fiyatları ve euro fiyatları geliyor. Bu hafta piyasaların açılması ile birlikte yine internette en çok aranılan konu dolar bugün ne kadar, euro bugün ne kadar, döviz kuru ne kadar oldu gibi kriterlerle sorgulanıyor. Dolar fiyatları ve euro fiyatlarındaki son durumu merak eden vatandaşlar dolar ne kadar? euro ne kadar? dolar kaç lira? euro kaç lira? gibi aramalar yaptı.

İşte 8 Ekim 2018 Pazartesi güncel dolar ve euro fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

5 Ekim 2018 Cuma günü kapanışta 6,15 TL bandından işlem gören dolar, 8 Ekim 2018 Pazartesi gününe kaldığı yerden devam ederek 6,16 TL bandından başladı.

EURO NE KADAR?

5 Ekim 2018 Cuma günü kapanışta 7,08 TL bandından işlem gören euro, 8 Ekim 2018 Pazartesi gününe kaldığı yerden devam ederek 7,09 TL banından başladı.