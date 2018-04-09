Dolar ve Euro'dan Tarihi Rekor (9 Nisan Güncel Döviz Kuru ve Altın Fiyatları)

Piyasalardan son dakika haberleri geliyor. Alınan son bilgilere göre Euro ve Dolar yine rekor tazeledi ve tarihlerindeki en yüksek seviyesine ulaştı.

Son dönemlerde dünya kamuoyunda yaşanan olumsuz gelişmeler, ABD'nin kritik Suriye ve Çin kararları sonrası Dolar, küresel piyasalarda vites arttırdı ve hızla yükselişe geçti. Geçtiğimiz gün 4 TL'yi geçerek tarihi rekora imza atan Dolar, birkaç gündür 4 TL seviyesinin altına inmedi. Piyasalardan edinilen son dakika bilgilerine göre Dolar, rekorunu yineledi ve 4,07 seviyesine gelerek tarihi bir rekora daha imza attı. Öte yandan Euro ise tarihinde ilk kez 5 TL sınırını geçti. Sterlin ise 5,74 ile yine tarihi zirveyi gördü.

Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri, içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı Türk Lirası, diğer para birileri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Türkiye piyasalarına ilişkin makro endişeler yüksek büyümenin de tetiklediği yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir araya gelmesi ile TL'deki düşüş devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI

Altının gramı ise yine yüksek seviyesini koruyor. Kapalı çarşıdan alınan son verilere göre gram altın 173 TL seviyesinden işlem görürken çeyrek altın 276 TL'ye alınarak 282 TL'ye satışa sunuluyor. Öte yandan yarım altın 553 TL'ye alınırken 567 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1144 TL'ye alınıp 1156 TL'ye satılıyor.

UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Bigpara'ya yaptığı açıklamada .şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta içeride ve dışarıda açıklanacak önemli veriler öncesinde ve hareketli dünya gündemi çerçevesinde yine risk iştahına bağlı hareketlenmeler görebiliriz, bununla beraber zayıf dolar teması devam etse de gelişen ülke paralarının da dolar karşısında çok iyi durumda olmadıkları söylenebilir. Bu kapsamda Çin ve Trump arasındaki gerginlik de piyasalarda zaman zaman gerilime sebep oluyor, diğer yanda ABD’den gelecek olan TÜFE gibi, FOMC tutanakları gibi önemli gelişmeler de eğer dolar lehine momentum yaratırsa TL’de değer kaybı eğilimi ağırlık kazanabilir" dedi. Erkan değerlendirmelerine şunları ekledi:

Dolar/TL’de tarihi zirve olan 4.06’lar geçilirse, 4.10’lara hareketin önü açılabilir. Bu sabah sakin piyasalar, dolar tarafı stabil ama gelişmekte olan ülkelerdeki risk iştahı önemli. Risk iştahında rahatsızlık varsa iç dinamikleri zayıf olanlar yine negatif ayrışacaktır. 4,0825 ve 4,1170 gibi direnç seviyelerine yükseliş eğilimi daha ön plandadır. Dolar/TL’de bu noktada kalıcı düşüşler görebilmek için 4 – 3,9950 altında kalıcı hareketler gereklidir.

Euro/TL paritesi mart ayında ulaştığı 4,9740 bölgesini Nisan ayının ilk haftasından itibaren tekrar sorguladı. Bölge üzerinde kalıcılık sağlanamaması olası geri çekilmeleri destekleyebileceği gibi, yeni zirve oluşumuna da katkı sağlayabileceği için önem taşıyor. Önümüzdeki süreçte fiyatlamalar, 4,8430 – 4,8930 bölgesi ve üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentisi ön planda olabilir. Gerçekleşebilecek yükselişlerde 4,9740 seviyesinin aşılması ve bölgede günlük kapanışlarla sağlanabilecek kalıcılık yükseliş isteğine netlik kazandırabilir. Bu durumda 5,0546 ve 5,1200 seviyeleri hedeflenebilir. Olası düşüşlerde 4,8430 – 4,8930 bölgesi gündeme gelebilir. Düşüşler bu bölge ve üzerinde sınırlandığı müddetçe yeni yükseliş potansiyeli oluşabilir.

Sterlin/TL paritesi mart ayı başında ivme kazanan yükselişi ardından 5,70 bölgesini sorgularken, nisan ayıyla birlikte fiyat bu bölgenin de üzerine çıkma çabasını sıklaştırdı. Türk Lirası’nın seyrine karşı olarak Sterlin’in güçlü bir tutum sergilemesi bu durumda etkili oluyor. Önümüzdeki süreçte fiyatlamalar, 13 periyotluk üssel hareketli ortalamanın desteklediği 5,5280 – 5,6150 bölgesi ve üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentisi ön planda olabilir. Gerçekleşebilecek yükselişlerde 5,7000 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteği netlik kazanabilir. Bu durumda 5,8140 ve 5,900 seviyeleri hedeflenebilir. Olası düşüşlerde 5,5280 – 5,6150 bölgesi gündeme gelebilir.

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