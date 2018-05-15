Dolar ve Euro'da Tarihi Rekor! 15 Mayıs Dolar - Euro Fiyatları

Dolar Türk lirası karşısında 4,46 seviyesini bugün aşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. 10 senelik tahvil faizi 60 baz puan yükselirken, Sterlin TL paritesi 6 TL'nin üzerinde gözlemleniyor.

Güne 4,3676 seviyelerinde başlayan Kur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bloomberg'e verdiği mülakatta para politikasına dair değerlendirmelerinin ardından sabah saatlerinde 4.39 seviyesine kadar çıkarak rekor kırdı. Moody's 'in Türkiye değerlendirmesinin ardındansa yeni bir rekor daha kırararak 4.4744 TL'yi gördü. Parite akşam saatlerinde 4.4475 seviyelerinde gözlemleniyor. Euro TL de 5.30 ile tüm zamanların rekoruna ulaştıktan sonra akşam saatlerinde 5.26 seviyesine geriledi. Borsa günü yüzde 1.7 oranında düşüşle 101 bin puandan kapattı.