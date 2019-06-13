Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90810
ALTIN
252.801
DOLAR
5.8840
STERLIN
7.4643
EURO
6.6355
Efsane Futbolcusu Hayatını Kaybetti!
Yetenek Sınavı Başvuruları Başladı
Kredi Borcu Son 17 Yılda 178 Kat Arttı!
ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden çıkarılır?
PTT 2018/1 Personel Alımı Yedek Aday Yerleştirme Duyurusu Yayımlandı!

Dolar ve Altında Son Durum!

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 5.80 bandında iki yönlü hareket etmişti. Güne 5.83 civarında başlayan kur, 5.88 seviyesine kadar yükseldi. Altının gram fiyatı ise 253 liradan alıcı buluyır.

Dolar ve Altında Son Durum!

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 5.80 bandında iki yönlü hareket etmişti. Güne 5.83 civarında başlayan kur, 5.88 seviyesine kadar yükseldi. Altının gram fiyatı ise 253 liradan alıcı buluyır.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:53
Dolar ve Altında Son Durum!

Dolar ve altında hareketli anlar yaşanıyor. Dolar güne 5,83'ten altın ise 250 lira seviyesinden başlamıştı. Dolar şu sıralar 5,88'den altın ise 253 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar euro ise 6,65'ten alıcı buluyor.

DÜN GÜNÜ 5,80'DEN TAMAMLAMIŞTI

Merkez Bankasının dün faizleri yüzde 24'te sabit bırakmasıyla dolar günü 5,80 seviyesinden tamamlamıştı. Analistler sabah saatlerinde teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8510'un direnç konumunda olduğunu dile getirdi. Dolar kuru şu sıralar direnç noktasını kırdı ve 5,88'den işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Altın ise dün günü 248,9 liradan tamamladı. Analistler, güne yükselişle başlayan altın için 247 liranın destek, 252 liranın direnç olarak izleneceğini kaydetti. Altının gram fiyatı şu sıralar 253 liradan işlem görürken, çeyrek altın 412 liradan, cumhuriyet altını ise bin 694 liradan satılıyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.06.2019 16:04
Anahtar Kelimeler:
dolar altında son durum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uber Türkiye'den çıkma kararı aldı
Uber Türkiye'den çıkma kararı aldı
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Ödemelerde Değişiklik Yapıldı!
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Ödemelerde Değişiklik Yapıldı!
Kredi kartı kullananlar dikkat!
Kredi kartı kullananlar dikkat!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim