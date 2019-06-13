Dolar ve Altında Son Durum!

Dolar ve altında hareketli anlar yaşanıyor. Dolar güne 5,83'ten altın ise 250 lira seviyesinden başlamıştı. Dolar şu sıralar 5,88'den altın ise 253 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar euro ise 6,65'ten alıcı buluyor.

DÜN GÜNÜ 5,80'DEN TAMAMLAMIŞTI

Merkez Bankasının dün faizleri yüzde 24'te sabit bırakmasıyla dolar günü 5,80 seviyesinden tamamlamıştı. Analistler sabah saatlerinde teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8510'un direnç konumunda olduğunu dile getirdi. Dolar kuru şu sıralar direnç noktasını kırdı ve 5,88'den işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Altın ise dün günü 248,9 liradan tamamladı. Analistler, güne yükselişle başlayan altın için 247 liranın destek, 252 liranın direnç olarak izleneceğini kaydetti. Altının gram fiyatı şu sıralar 253 liradan işlem görürken, çeyrek altın 412 liradan, cumhuriyet altını ise bin 694 liradan satılıyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA