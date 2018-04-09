Dolar Rekor Tazeledi! 9 Nisan Dolar , Euro, Altın Fiyatları

Dolar ve Euro hakkında son dakika gelişmeleri.

Dolar ve euro yeni haftanın ilk işlem gününde geçtiğimiz haftanın rekorunu tazeledi. Bankalararası piyasada dolar , 4.0755'e çıkarak yeni bir rekora imza atarken, Cuma günü 4,0665 ile tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Euro TL'de tarihte ilk kez 5 TL'yi aştı. Kur gün içerisinde 5,0117'ye kadar yükseldi.

Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti ticaret politikalarından kaynaklı gerilimi yakından takip etmeyi sürdürüyor. Yurtdışındaysa ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ve Suyriye'deki gelişmeler piyasalar tarafından izleniyor. Risk iştahının seyrinin gelişmekte olan ülke para birimlerinin hareketinde büyük etkisinin olması bekleniyor. Uzmanlar dolar TL'de kısa vadede 4.07720 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, 4.00 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde düşüşün ivme kazanabileceğini söylüyor.

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