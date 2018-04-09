Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Dolar Rekor Tazeledi! 9 Nisan Dolar , Euro, Altın Fiyatları

Dolar ve Euro fiyatları rekor tazeledi. 9 Nisan 2018 dolar fiyatları, 9 Nisan 2018 Euro fiyatları ve altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler kpss cafe adresinde.

banner396

Dolar Rekor Tazeledi! 9 Nisan Dolar , Euro, Altın Fiyatları

Dolar ve Euro fiyatları rekor tazeledi. 9 Nisan 2018 dolar fiyatları, 9 Nisan 2018 Euro fiyatları ve altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler kpss cafe adresinde.

09 Nisan 2018 Pazartesi 18:14
Dolar Rekor Tazeledi! 9 Nisan Dolar , Euro, Altın Fiyatları

Dolar ve Euro hakkında son dakika gelişmeleri.

Dolar ve euro yeni haftanın ilk işlem gününde geçtiğimiz haftanın rekorunu tazeledi. Bankalararası piyasada dolar , 4.0755'e çıkarak yeni bir rekora imza atarken, Cuma günü 4,0665 ile tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Euro TL'de tarihte ilk kez 5 TL'yi aştı. Kur gün içerisinde  5,0117'ye kadar yükseldi.

Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti ticaret politikalarından kaynaklı gerilimi yakından takip etmeyi sürdürüyor. Yurtdışındaysa ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ve Suyriye'deki gelişmeler piyasalar tarafından izleniyor. Risk iştahının seyrinin gelişmekte olan ülke para birimlerinin hareketinde büyük etkisinin olması bekleniyor. Uzmanlar dolar TL'de kısa vadede 4.07720 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, 4.00 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde düşüşün ivme kazanabileceğini söylüyor.

Kamudan son dakika gelişmeleri, ekonomi dünyası, iş haberleri ve daha fazlasını Türkiye'nin en çok indirilen ve beğenilen memur adayları sitesi kpss cafe mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.04.2018 18:21
Anahtar Kelimeler:
Dolar-Euro Kaç TL OlduDolar Kuru 9 Nisan 20182018 Dolar Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sokrat 4 saat önce

Düşüş olmaz. Tekerrür bir laf bu.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Müjdeyi Verdi: 134 Bin Kişiye İş İmkanı
Cumhurbaşkanı Müjdeyi Verdi: 134 Bin Kişiye İş İmkanı
Dolar ve Euro'dan Tarihi Rekor (9 Nisan Güncel Döviz Kuru ve Altın Fiyatları)
Dolar ve Euro'dan Tarihi Rekor (9 Nisan Güncel Döviz Kuru ve Altın Fiyatları)
Bakan Sarıeroğlu'ndan Önemli Asgari Ücret Açıklaması
Bakan Sarıeroğlu'ndan Önemli Asgari Ücret Açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim