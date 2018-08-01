Dolar Rekor Seviyeye Ulaştı!..

ABD'nin Rahip Brunson'ın ev hapsi kararının bozulmaması nedeniyle uyguladığı yaptırımlar sonucu dolar Türk Lirası karşısındaki rekor seviyesine ulaştı. Dolar gün boyu dalgalanırken akşam saatlerinde hızlı bir yükselişe geçerek 5'tli gördü. Euro'da 5,82 seviyesine yükseldi.

Dolar/TL ABD yaptırımlarına ilişkin devam eden endişelerle gün boyu dalgaanarak devam ettiiği seyrini yükselterek tarihi rekor seviyesine ulaştı. Dolar , saat 19:10 saatlerinde 5 TL 'yi seviyesine yükselirken, Euro kuru ise şu dakikalarda 5.8141 TL 'de seyrediyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.53, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 21.03 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0.15 yükselişle 94.44 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1678 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar güne başlarken 4.93 TL , Euro ise 5,76 TL seviyelerindeydi.