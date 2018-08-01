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Dolar Rekor Seviyeye Ulaştı!..

ABD'nin Rahip Brunson'ın ev hapsi kararının bozulmaması nedeniyle uyguladığı yaptırımlar sonucu dolar Türk Lirası karşısındaki rekor seviyesine ulaştı. Dolar gün boyu dalgalanırken akşam saatlerinde hızlı bir yükselişe geçerek 5'tli gördü. Euro'da 5,82 seviyesine yükseldi.

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Dolar Rekor Seviyeye Ulaştı!..

ABD'nin Rahip Brunson'ın ev hapsi kararının bozulmaması nedeniyle uyguladığı yaptırımlar sonucu dolar Türk Lirası karşısındaki rekor seviyesine ulaştı. Dolar gün boyu dalgalanırken akşam saatlerinde hızlı bir yükselişe geçerek 5'tli gördü. Euro'da 5,82 seviyesine yükseldi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:16
Dolar Rekor Seviyeye Ulaştı!..

ABD'nin Rahip Brunson'ın ev hapsi kararının bozulmaması nedeniyle uyguladığı yaptırımlar sonucu dolar Türk Lirası karşısındaki rekor seviyesine ulaştı. Dolar gün boyu dalgalanırken akşam saatlerinde hızlı bir yükselişe geçerek 5'tli gördü. Euro'da 5,82 seviyesine yükseldi.

Dolar/TL ABD yaptırımlarına ilişkin devam eden endişelerle gün boyu dalgaanarak devam ettiiği seyrini yükselterek tarihi rekor seviyesine ulaştı. Dolar , saat 19:10 saatlerinde 5 TL 'yi seviyesine yükselirken, Euro kuru ise şu dakikalarda 5.8141 TL 'de seyrediyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.53, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 21.03 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0.15 yükselişle 94.44 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1678 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar güne başlarken 4.93 TL , Euro ise 5,76 TL seviyelerindeydi.

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Son Güncelleme: 01.08.2018 22:06
Anahtar Kelimeler:
dolar rekor seviyeye ulaştı
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hey maşşallah 2 saat önce

sıkıntı yok yola devam...

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Dadaş 59 dakika önce

Bu gerçeği görün farkında olun
Türkler öyle asil beylerdir ki her bir sıkıntı karşısında her bir mesele karşısında yeni tunçtan çıkmış gibi olur.
Sıkıntı yok biz ne yapacağız izleyin son izlemeleriniz olacak .
Türk Allah'ın yeryüzünde ki kırbacıdır
Kırbacın tadını çok iyi tadacaksiniz
Bu da Atam Oğuza ezelden verdiğim sözdür
Hiç bir Türk karındaşım eyvAllah demesin demediği gibi

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