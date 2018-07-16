Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Geçtiğimiz hafta sert dalgalanmaların yaşandığı kurda, yeni hafta sakin görünümle başlıyor.

Fitch'in merakla beklenen açıklaması cuma gecesi yapıldı. Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indiren Fitch Ratings not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu. Cuma gecesi dolar önemli bir değişim göstermezken, bu sabah Asya işlemlerinde de yatay tablo sergilendi.

Fitch'in açıklamalarının ardından haftayı 4.85 civarından tamamlayan dolar/TL'de bu sabah ilk rakamlarda önemli bir değişim göstermedi. Kur saat 09:10 itibariyle 4.8375 seviyesinde işlem görürken, aynı dakikalarda euro/TL 5.6580 liradan alıcı buluyor.

İstanbul serbest piyasada ise dolar 4,8400 liradan, euro 5,6690 liradan haftaya başladı.

Eylül vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 45 sent düşerek varil vaşına 74.88 dolara indi.

Altının ons fiyatı da 1244.48 dolar seviyesinde bulunuyor.

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara