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Dolar ne kadar oldu?

Kredi derecelendirme kuruluşları olarak faaliyet gösteren S&P ve Moody's hafta sonu ülkemizin yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu daha fazla aşağılara indirirken, Türk Lirasındaki zayıflık bu sabahda sürüyor, uzmanlar endekste ise yatay açılış görülebilir görüşünde birleşiyor.

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Dolar ne kadar oldu?

Kredi derecelendirme kuruluşları olarak faaliyet gösteren S&P ve Moody's hafta sonu ülkemizin yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu daha fazla aşağılara indirirken, Türk Lirasındaki zayıflık bu sabahda sürüyor, uzmanlar endekste ise yatay açılış görülebilir görüşünde birleşiyor.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:26
Dolar ne kadar oldu?

Kredi derecelendirme kuruluşları olarak faaliyet gösteren S&P ve Moody's hafta sonu ülkemizin yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu daha fazla aşağılara indirirken, Türk Lirasındaki zayıflık bu sabahda sürüyor, uzmanlar endekste ise yatay açılış görülebilir görüşünde birleşiyor.

Türkiye piyasalarının yarım gün açık olacağı bugün düşük hacimli bir seyir beklenirken, yurtiçi piyasaların kapalı olacağı haftanın kalanında küresel piyasalarda önemli gelişmeler olacak, dolayısıyla kurda yukarı hareketler gözlenebilir.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Çarşamba günü akşam saatlerinde son faiz toplantısının tutanaklarını açıklayacak. Diğer taraftan Cuma günü Jackson Hole’da yapılacak yıllık küresel merkez bankaları toplantısına FED başkanı başta olmak üzere birçok ülkenin merkez bankası başkanı katılacak ve verilecek mesajlar takip edilecek. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Dolardaki son durum şöyle;

09:37 itibari ile Dolar/TL 6.0571/6.0648 bandında bulunuyor. Euro/TL ise 6.9101/6.9255 seviyesinde işlem görüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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