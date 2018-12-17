Dolar ne kadar oldu? (17.12.2018)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmemesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin “BB” seviyesinde yer alan kredi notunu ve “negatif” görünümünü doğrulamasının ardından dolar/TL bir süredir sıkışıp kaldığı 5.30-5.40 bandında hareketine devam ederken, bu sabah yeni güne 5.36 seviyesinde başladı. Gözler bugün açıklanacak Eylül dönemi işsizlik rakamlarına çevrildi.



Sözcü'de yer alan habere göre; İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, Çin’de piyasa beklentisinin altında gelen sanayi üretim rakamları sonrası global piyasalarda hareketlilik yaşandığını, küresel piyasalardaki büyüme endişelerinin daha da yüksek seviyede olacağının hissedildiğini belirterek, “Euro bölgesinde özel sektör PMI rakamlarının beklentinin altında zayıf gelmesi euroyu 1.13 seviyesinin altına sürüklerken, sterlinin Brexit gelişmelerinden zayıf kalmayı sürdürmesi dolar endeksini 97 seviyesi üzerinde güçlendirdi. Bu durum EM’lere baskı yaratıyor, TL de bu durumdan negatif etkileniyor” ifadelerini kullandı.

Çin, ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlığını sakinleştirmeye çalışırken, Çin’in Kasım ayı perakende satışları 2003 yılından bu yana en düşük hızda arttı. Sanayi üretimi iç talebin yavaşlamasıyla yaklaşık üç yılın en düşük hızında artarak ekonomiye yönelik artan risklere dikkat çekti. Veriler yatırımcıları henüz çözülmeyen ABD-Çin ticaret savaşının daha geniş etkileri konusunda da endişelendirdi.

Kaynaklar; Rueters - Sözcü Gazetesi

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