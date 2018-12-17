Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Dolar ne kadar oldu? (17.12.2018)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmemesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin “BB” seviyesinde yer alan kredi notunu ve “negatif” görünümünü doğrulamasının ardından dolar/TL bir süredir sıkışıp kaldığı 5.30-5.40 bandında hareketine devam ederken, bu sabah yeni güne 5.36 seviyesinde başladı. Gözler bugün açıklanacak Eylül dönemi işsizlik rakamlarına çevrildi.

Dolar ne kadar oldu? (17.12.2018)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmemesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin “BB” seviyesinde yer alan kredi notunu ve “negatif” görünümünü doğrulamasının ardından dolar/TL bir süredir sıkışıp kaldığı 5.30-5.40 bandında hareketine devam ederken, bu sabah yeni güne 5.36 seviyesinde başladı. Gözler bugün açıklanacak Eylül dönemi işsizlik rakamlarına çevrildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 08:26
Dolar ne kadar oldu? (17.12.2018)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmemesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin “BB” seviyesinde yer alan kredi notunu ve “negatif” görünümünü doğrulamasının ardından dolar/TL bir süredir sıkışıp kaldığı 5.30-5.40 bandında hareketine devam ederken, bu sabah yeni güne 5.36 seviyesinde başladı. Gözler bugün açıklanacak Eylül dönemi işsizlik rakamlarına çevrildi.
 

Sözcü'de yer alan habere göre; İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, Çin’de piyasa beklentisinin altında gelen sanayi üretim rakamları sonrası global piyasalarda hareketlilik yaşandığını, küresel piyasalardaki büyüme endişelerinin daha da yüksek seviyede olacağının hissedildiğini belirterek, “Euro bölgesinde özel sektör PMI rakamlarının beklentinin altında zayıf gelmesi euroyu 1.13 seviyesinin altına sürüklerken, sterlinin Brexit gelişmelerinden zayıf kalmayı sürdürmesi dolar endeksini 97 seviyesi üzerinde güçlendirdi. Bu durum EM’lere baskı yaratıyor, TL de bu durumdan negatif etkileniyor” ifadelerini kullandı.

Çin, ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlığını sakinleştirmeye çalışırken, Çin’in Kasım ayı perakende satışları 2003 yılından bu yana en düşük hızda arttı. Sanayi üretimi iç talebin yavaşlamasıyla yaklaşık üç yılın en düşük hızında artarak ekonomiye yönelik artan risklere dikkat çekti. Veriler yatırımcıları henüz çözülmeyen ABD-Çin ticaret savaşının daha geniş etkileri konusunda da endişelendirdi.

Kaynaklar; Rueters - Sözcü Gazetesi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.12.2018 22:13
Anahtar Kelimeler:
dolar kadar oldu 12 2018
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Gıda Devi İflas Etti
Türk Gıda Devi İflas Etti
Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması
Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması
Doğalgaz Faturalarında Yeni Dönem: Artık 3 Taksit
Doğalgaz Faturalarında Yeni Dönem: Artık 3 Taksit

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim