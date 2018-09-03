Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.58 Türk Lirsı seviyelerinde, Euro fiyatları ise 7.66 Türk Lirası seviyesinde dalgalanırken, piyasalar bu kadar hareketliyken gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Geçtiğimiz haftanın son gününü 6.50 TL seviyelerinde bitiren dolar kuru, yeni haftanın ile gününe de aynı kur seviyelerden başladı. Dolar kuru saat 09.00 itibarıyla 6.5822 TL'de bulunurken, Euro kuru 7.6639 TL'de hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren Dolar endeksi yüzde 0.02 düşüşle 95.03 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1611 seviyelerinde...

Ekonomi uzmanları Ağustos ayında enflasyonun % 2,15 artmasını beklerken, 2018 yılında ise enflasyonun % 17,95'e çıkacağını tahmin ediyor. Enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak.

Kaynaklar; Bigpara

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