Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 8 Kasım dolar fiyatları )

Dolar fiyatları yeni güne 5.37 Türk Lirası seviyesinde başlarken, Euro fiyatları ise 6.16 Türk Lirası seviyesinden başladı.8 Kasın Döviz fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

7 Kasım 2018 tarihinde (Dün) dolar kuru 5.36 TL seviyesinden tamamlarken, yeni güne yatay bir seyirle başlayan dolar kuru saat 09:00 saatinden itibaren 5.3769 Türk Lirası seviyesinde, Euro kuru ise aynı saatlerde 6.1609 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor.

ABD MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

ABD Merkez Bankası (fed) faiz kararını açıklayacak. Şuan durgun bir seyir izleyen döviz kurunun faiz kararından sonra yükseleceği veya düşeceği yönünde tahmin yapılamıyor. Bu nedenle gözler ABD Merkez Bankası'na çevrildi.

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