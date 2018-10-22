Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar?

Arama motorlarında ne çok arananlar dikkate alındığında günün en çok arananları dolar fiyatları, euro fiyatları olduğu görülüyor. Dolar bugün ne kadar?, Euro bugün ne kadar? soruları en çok sorulan sorular arasında geliyor. ABD ile Türkiye arasında yaşanan ekonomik kriz Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasıyla biraz olsun duruldu. Son 2 ayın en düşük seviyesini gören dolar 5,60'dan işlem görüyor.