Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar?

Arama motorlarında ne çok arananlar dikkate alındığında günün en çok arananları dolar fiyatları, euro fiyatları olduğu görülüyor. Dolar bugün ne kadar?, Euro bugün ne kadar? soruları en çok sorulan sorular arasında geliyor. ABD ile Türkiye arasında yaşanan ekonomik kriz Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasıyla biraz olsun duruldu. Son 2 ayın en düşük seviyesini gören dolar 5,60'dan işlem görüyor.
DOLAR VE EURO FİYATLARI
DOLAR NE KADAR?
19 Ekim 2018 Cuma günü kapanışta 5,65 TL'den işlem gören Dolar, 22 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 08:00 itibariyle 5,64 TL'den işlem görmeye başladı.
EURO NE KADAR?
19 Ekim 2018 Cuma günü kapanışta 6,49 TL'den işlem gören Euro, 22 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 08:00 itibariyle 6,50 TL'den işlem görmeyebaşladı.