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Dolar Güne Yeni Rekorla Başladı!..

Dolar Türk Lirası karşısında ABD'nin yaptırım kararı sonrası rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yükselmeye devam eden dolarda son durum...

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Dolar Güne Yeni Rekorla Başladı!..

Dolar Türk Lirası karşısında ABD'nin yaptırım kararı sonrası rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yükselmeye devam eden dolarda son durum...

03 Ağustos 2018 Cuma 08:31
Dolar Güne Yeni Rekorla Başladı!..

Dolar Türk Lirası karşısında ABD'nin yaptırım kararı sonrası rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yükselmeye devam eden dolarda son durum...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de Bakanlara ve Bakanlıklara yaptırım kararı sonrasında 5,0950 seviyesine kadar yükseldi. Dolar Türk Lirası karşısında bu sabah 5,1131'i görerek zirveyi yeniledi.

Kur, şu dakikalarda 5,09'un üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 5,90 seviyesinde hareket ediyor.

Piyasalar bugün temmuz ayı enflasyon rakamlarını takip edecek.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.08.2018 11:16
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