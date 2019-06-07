Dolar güne nasıl başladı ?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, bayram tatilinden dolayı Türkiye'de piyasalar kapalı iken yaklaşık 2 ayın en düşüğü olan 5,66 seviyesine kadar geriledikten sonra bugün 5,84'ün üzerinde hareket ediyor.

Euro/TL ise 6,58 civarında işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları programında değişikliğe gitmedi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZDE SÜRPRİZ YAPMADI

AMB'nin faizi sabit tutma kararı sonrası açıklama yapan Başkan Draghi, bugünkü ekonomik şartların normal olmaktan çok uzak olduğunu belirterek, "Artan korumacılık tehdidi ve diğer faktörler mevduat faiz oranlarında herhangi bir artışa imkan vermiyor" dedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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