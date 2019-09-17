Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102590
ALTIN
276.046
DOLAR
5.7165
STERLIN
7.1180
EURO
6.2917
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...
25. Dönem POMEM PÖH Alım Başvuruları Başlıyor! İşte Başvuru Şartları ve Başvuru Tarihleri...

Dolar güne 5.74 ile başladı

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine Cumartesi günü yapılan saldırının arz endişelerini artırmasının ardından dört ayın zirvesine yükselirken, dolar/TL de bu sabah güne 5.74 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar güne 5.74 ile başladı

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine Cumartesi günü yapılan saldırının arz endişelerini artırmasının ardından dört ayın zirvesine yükselirken, dolar/TL de bu sabah güne 5.74 seviyesinin hemen altında başladı.

17 Eylül 2019 Salı 06:53
Dolar güne 5.74 ile başladı

Bankacılar TL’deki baskının sınırlı kaldığına dikkat çekerken, bu hafta ABD Merkez Bankası’nın piyasalarda yön belirleyici olarak izlenen faiz kararı öncesi küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin izlendiğini söylediler.

Dolar/TL saat 06.30 itibarıyla 5.7328/5.7354'ten işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Suudi Arabistan’da yapılan saldırı sonrası Brent petrolü %19.5 ile 14 Ocak 1991’den bu yana en sert gün içi yükselişi kaydederek 71.95 dolara kadar yükselmişti. Bankacılar Körfez geriliminden beri ilk kez yaşanan %20’ye yakın yükselişin önemine dikkat çekiyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol piyasasında arz istikrarının sağlanması için ABD’nin acil durum rezervlerinin kullanılmasına izin vermesinin ardından petrol fiyatları zirve seviyelerinden geriledi.

Küresel düşük faiz beklentilerinin kuvvetlenmesi ve ticaret savaşlarına ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.65’li seviyelere kadar gerileyen dolar/TL, TCMB’nin faiz indirimine gittiği hafta en son 5.69 seviyesinden işlem görmüştü.

Bankacılar saldırının petrol piyasalarında yaşanan ilk etkilerinin ardından İran-ABD ilişkilerinin daha yakından izleneceğini, ilk etapta sınırlı etki yaşanan Türkiye piyasalarında ise jeopolitik gerilimin boyutunun etkiyi daha net belirleyeceğini söylediler.

Ekonomistlerin yaptığı hesaplamaya göre petrol fiyatlarında yaşanan her 10 dolarlık artış Türkiye’nin enerji faturasını yaklaşık 4 milyar dolar artırıyor. Ancak bu etki kontratlara göre zamana yayılıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARLARINDA

Öte yandan piyasalarda bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları izleniyor. Küresel merkez bankalarının gerek faiz indirimi gerekse diğer adımlarla genişlemeci politikalarına devam etmesi öngörülüyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ve ileriye dönük verilecek mesajların küresel piyasalarda ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
dolar güne ile başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi...
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
Karadeniz alarm veriyor: 20 yıldır böylesi görülmedi!
Karadeniz alarm veriyor: 20 yıldır böylesi görülmedi!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim