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Dolar fiyatlarında son durum ne?

Merkez Bankası'nın doları düşürmek için yaptığı hamle öncesinde yeni güne 6.33 TL seviyesinde başlayan dolar kuru, Merkez Bankası'nın önlemi ile sonrası 6.29 TL'ye gerilerken şu dakikalarda 6.32 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Dolar fiyatlarında son durum ne?

Merkez Bankası'nın doları düşürmek için yaptığı hamle öncesinde yeni güne 6.33 TL seviyesinde başlayan dolar kuru, Merkez Bankası'nın önlemi ile sonrası 6.29 TL'ye gerilerken şu dakikalarda 6.32 TL seviyesinde hareket ediyor.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:16
Dolar fiyatlarında son durum ne?

Merkez Bankası'nın doları düşürmek için yaptığı hamle öncesinde yeni güne 6.33 TL seviyesinde başlayan dolar kuru, Merkez Bankası'nın önlemi ile sonrası 6.29 TL'ye gerilerken şu dakikalarda 6.32 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dolar kurunda uzun bayram tatili boyunca devam sessizlik yerini yeni haftada hareketliliğe bıraktı. Pazartesi günü 6.30 seviyesinden dönen, dün de benzer seviyeleri test eden dolar bugün güne 6.33 TL seviyesinden başladı. 

Merkez Bankası'nın hamlesi öncesi 6.33 seviyesinde hareket eden dolar kuru Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası 6.29 TL'nin altını görürken, şu dakikalarda 6.32 seviyesinde hareket ediyor. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Ysn 42 dakika önce

MaşAllah ya aldığı önleme bak çok çalışmış

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