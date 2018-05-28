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Dolar Fiyatlarında Hareketlilik! Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

Merkez Bankası'ndan Bir Faiz Kararı Daha! Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) , para politikası operasyonel çerçevesine dair sadeleşme sürecinin tamamlandığını, uygulamanın 1 Haziran 2018 tarihinde başlayacağını bildirdi.

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Dolar Fiyatlarında Hareketlilik! Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

Merkez Bankası'ndan Bir Faiz Kararı Daha! Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) , para politikası operasyonel çerçevesine dair sadeleşme sürecinin tamamlandığını, uygulamanın 1 Haziran 2018 tarihinde başlayacağını bildirdi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:00
Dolar Fiyatlarında Hareketlilik! Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

Merkez Bankası'ndan Bir Faiz Kararı Daha! Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) , para politikası operasyonel çerçevesine dair sadeleşme sürecinin tamamlandığını, uygulamanın 1 Haziran 2018 tarihinde başlayacağını bildirdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası Politika faiz oranı olacağı, bu oranın mevcut fonlama faizine eşitleneceği bildirildi. Açıklamadan sonra dolar 4.65 seviyesinden düşerek 4.58'e geriledi. 

Mayıs ayına 4 liradan giren Dolar, geçtiğimiz günlerde 4.92'ye kadar yükselmiş, Merkez Bankası'nın kararından sonra 4.60 seviyelerine gerilemişti. Tekrar yükselişe geçtiği gözlemlenen dolar , Merkez Bankası kararından sonra gerilemeye başladı.

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