Dolar Fiyatları Haftaya Yine Rekorla Başladı

Dolar Türk Lirasında yeni hafta rekorla birlikte geldi. 4.5311 seviyesini gören dolar rekor tazeledi. Euro fiyatlarıysa 5.31 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar fiyatları yeni haftaya son zamanlardaki yükselişini sürdürerek başladı. Dolar 4.5311 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Euro ise 5.31 lira seviyelerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta en yüksek seviyesini gören dolar bugün tarihi zirvesini tazeleyerek 4.5311 TL'ye yükseldi. Aynı saatlerde euro tl 5.3245 liradan el değiştiriyor.

EURO/Dolar 1.1752 seviyesinde yer alıyor.

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