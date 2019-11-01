Dolar, euro ve altında son durum!

TCMB Başkanı Murat Uysal, enflasyon tahmininin bu yıl için 1.9 puan aşağı çekilerek %12’ye düşürüldüğünü, 2020’nin %8.2’de korunduğunu açıkladı. Uysal enflasyon raporu sunumunda, “Geldiğimiz noktada, gevşeme yönündeki alanın önemli bir bölümünü kullandığımızı, bununla birlikte atılabilecek ilave adımların zamanlaması ve boyutunu veri akışına ve enflasyon görünümündeki gelişmelere göre şekillendireceğimizi vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 08.10 itibarıyla 5.71'in üzerinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Euro/TL ise 6.38 civarında hareket ediyor.

Altın fiyatları ise gaftanın son işlem gününde yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 278 liradan, çeyrek altın fiyatı 454 liradan, cumhuriyet altını fiyatı ise 1.871 liradan işlem görüyor.

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