Dolar-Euro ve Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı-İşte Son Durum

Piyasaların kötü gidişatı devam ediyor. Kapalı çarşıdan ve serbest piyasalardan alınan son dakika verilerine göre dolar, euro ve altın fiyatları tüm zamanların rekor seviyesine kadar çıktı.

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altının gram fiyatı son zamanların en yüksek seviyesine kadar çıktı. Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izliyen altının gram fiyatı, bu yıla 158 lira seviyesinden başlamıştı. Yıl başından bu yana ciddi şekilde yükselişe geçen altın, ükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 185,7 lira seviyesine kadar çıkarak tarihi zirvesini gördü.

Finans Analisti İslam Memiş konuya ilişkin yaptığı değerlendirme açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Altının gram fiyatını yükselten tek nedenin dolar kuru olduğunu söyleyebiliriz. Dolar kuru, yılın ikinci çeyreğinde de değer kazanmaya devam ediyor. Dolar kuru, yurt içi piyasalarda 4,30 lira seviyesinin üzerinde kısa vadede kalıcı olmasını beklemiyoruz. 24 Haziran seçimleri sonrası piyasalarda iyimserlik başlayabilir diye tahmin ediyoruz. Hükümetin teşvikleri, ekonomide alınan tedbirler ve tatil sezonuyla birlikte piyasalarda olumlu dönüşler olacağını düşünüyoruz. Sıcak para akışının hızlanmasıyla beraber döviz kurlarında düşüşler bizim için sürpriz olmayacaktır."

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Son günlerde küresel piyasaların içinde bulunduğu durum ile Türkiye'nin erken seçim sürecine girmesi ile döviz kurları , TL karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Piyasalardan alınan son verilere göre saat 12,00'da 4,40 barajını aşan dolar, saatler 13,00'ı gösterdiğinde 4,38 seviyesinde sabitlendi. Euro ise 5,23 seviyesinde.

4,42 SEVİYESİNE GELDİ

Saatler 14,15'i gösterdiğinde dolar 4,42 seviyesine gelerek bir rekor daha kırdı.

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci, dolar kurunun 4,40'a yaklaşmasının gram altının 185,7 lira ile rekor kırmasına neden olduğunu söyledi.

Cevizci, şu ifadeleri kullandı:

"Gram altın 185,7 lira rekoru ile üst bandını iyice genişletti. Artık alım seviyelerini daha önceki yazılarımda 170-175 lira aralığı olarak korurken, şimdiler de 175-180 lira olarak izliyorum. Çünkü ons altında 1.300-1.320 dolar aralığında bir seyir izlesek dahi, bu durum gram altında 175 lira altını dolar/TL fiyatından ötürü zorlaştırıyor. Bu nedenle kurda görünür ve temeli sağlam bir düşüş eğilimi görülmedikçe 170 lira seviyelerinden biraz uzak kalabileceğimizi belirtebilirim. Dolayısıyla elinde gram altını olanlar için talebin yüksek olduğu bir döneme girildiğini öncelikle söylemeliyim. Bu nedenle rekor seviyelerin yeni noktalara taşınabileceğini göz önüne aldığımızda, elinde gram altını olanlar bir süre daha koruma stratejisi uygulayabilirler. Fakat yeni alım düşünenler için 175-180 lira aralığındaki fiyat hareketlerinin kısa vadede uygun olabileceğini düşünüyorum."

ALTIN FİYATLARI

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, bugün Bloomberg TV'ye şunları söylemişti:

"Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı inecektir. Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz. Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek. Ülke yönetiminde yeni değiliz, görevi yeni devralmıyoruz ki; 16 yıldır ülkeyi aralıksız yönetiyoruz."

Açıklamasının bir bölümünde para politikalarında daha aktif yer alacağını işaret eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir defa siz devlet başkanısınız. Halk para politikalarıyla ilgili konularda kimi sorumlu tutar? Bunu Başkan'a soracağına göre para politikalarında etkili olan bir Başkan görüntüsü vermeye mecburuz. Bu birilerini rahatsız edebilir, ama mecburuz. Vatandaşa hesap veren, devleti yönetendir. Türkiye'nin çıkarlarını korumak için bu adımları atacağız, ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa bunu yaparız."

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