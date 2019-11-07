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Dolar, Euro, Altın'da Son Durum!

Dolar/TL, bu sabah 5.75 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Euro/TL ise 6.38 civarında hareket ediyor. Piyasalar ABD ile ilişkileri ve küresel gelişmeleri izliyor.

Dolar, Euro, Altın'da Son Durum!

Dolar/TL, bu sabah 5.75 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Euro/TL ise 6.38 civarında hareket ediyor. Piyasalar ABD ile ilişkileri ve küresel gelişmeleri izliyor.

07 Kasım 2019 Perşembe 09:51
Dolar, Euro, Altın'da Son Durum!

TL’de jeopolitik risklerin azalması başta olmak üzere küresel düşük faiz trendinin de desteğiyle bu sabah güne 5.77 seviyesinin hemen altında başladı.

DOLAR, EURO VE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Dolar/TL bugün saat 08.30 itibarıyla 5.75 seviyesinin altında işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Euro/TL ise 6.38 seviyesinde hareket ediyor.

7 Kasım altın fiyatlarında ise düşüş devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 275 liradan, çeyrek altın 450 liradan, cumhuriyet altın fiyatı ise 1.854 liradan işlem görüyor.

Piyasada ABD ile ilişkilerin seyrinin izlendiğini belirten analistler, dolar/TL’nin 5.75 seviyesinin üzerinde kalıcı olması halinde 5.80’e doğru hareketin başlayabileceğini belirtiyor.

Erdoğan konuşmasında faiz-kur-enflasyon oyununu bozduklarını söyleyerek, “Bu faizi düşürmekten başka çare yok dedim, bunu düşürdükçe enflasyon düşer dedim, büyüme hızlanır dedim. Şimdi sistem değişince TCMB (başkanını) görevden alma yetkisini de aldık, laf dinlemiyordu. Yeni arkadaş ile devam ettik, dedik ki faiz oranlarını düşüreceğiz. Faiz kalkınmada en büyük zulümdür, üretimi durdurur, sizin büyümenizi engeller, adımlar atılınca hava değişir” dedi.

Rabobank Stratejisti Piotr Matys, daha önce yapılan indirimlerin ardından Aralık’ta 50-100 baz puan civarında bir indirimin daha temkinli bir adım olacağını söyleyerek, “Erdoğan’ın son açıklamaları Başkan Uysal’dan çok büyük beklentileri olduğunu gösteriyor. Para politikasında bu derece hızlı bir gevşeme dış koşulların bozulması halinde TL’nin kırılgan ve spekülatif saldırılara açık bir hale gelmesine yol açacak bir politika hatası ile sonuçlanabilir” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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dolar euro altın da son durum
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