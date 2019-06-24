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Dolar düşüşte, borsa yükselişte

Dolar/TL kuru seçim sonrası haftaya 5.71 seviyelerinde başladı. Borsa açılışını yüzde 2'nin üzerinde primle yaptı.

Dolar düşüşte, borsa yükselişte

Dolar/TL kuru seçim sonrası haftaya 5.71 seviyelerinde başladı. Borsa açılışını yüzde 2'nin üzerinde primle yaptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:17
Dolar düşüşte, borsa yükselişte

İstanbul'da dün yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimin ardından önemli bir siyasi belirsizliğin ortadan kalkması TL cinsi varlıklara olumlu yansıdı.

Dolar/TL İstanbul seçiminin ardından ilk işlem gününde 5.71 seviyelerine doğru çekildi. Kur, cuma gününü 5.8130 seviyesinden kapatmıştı. 6.5060 seviyesine kadar inen euro/TL de 6.51'in hemen üzerinde.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Borsa İstanbul ise açılışını yüzde 2.15 değer kazancıyla 96.039 puandan gerçekleştirdi.

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dolar düşüşte borsa yükselişte
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