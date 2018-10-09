Dolar bugün ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar? 9 Ekim 2018 Salı döviz kurları

Birkaç gün önce FED'in faiz artırım kararından sonra dolar fiyatları ve euro fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası faiz artırma kararı almıştı. Karar sonrası TCMB faizleri % 24 seviyesine çekmişti. Bu karara tepki gösteren dolar ve euro kararın açıklanmasının hemen ardından büyük hareketlenme yaşamıştı. Peki dolar ve euro fiyatlarında son durum ne? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte güncel döviz kurları...

DOLAR YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

8 Ekim 2018 Pazartesi günü kapanışta 6,15 liradan işlem gören dolar, 9 Ekim 2018 Salı gününe 6,16 TL ile başladı.

EURO YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

8 Ekim 2018 Pazartesi günü kapanışta 7,08 liradan işlem gören euro, 9 Ekim 2018 Salı gününe 7,09 TL ile başladı.

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