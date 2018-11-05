Dolar bugün ne kadar? Dolar ve euro ne kadar? 5 Kasım 2018 güncel döviz kuru

Dolar kuru ne kadar oldu? sorusu özellikle son dönemlerde çok cevap aranan sorular listesinin zirvesini zorluyor. ABD ve Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizinin son bulması ve yaptırımların kaldırılması sonrasında dolar kuru son 3 aylık dönemin en düşük seviyesini yaşıyor. İnsanların en çok merak ettiği ise ABD ile yaşanan krizin son bulması krizden önceki dolar kuruna geri dönmeye yetecek mi? Peki dolar ve euro ne kadar oldu. İşte 5 Kasım 2018 döviz kuru bilgileri...

DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

2 Kasım 2018 Cuma günü kapanış esnasında 5,42 TL'den işlem gören dolar, 5 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 09:00 itibariyle 5,42 liradan işlem görmeye başladı.

EURO KURU NE KADAR OLDU?

2 Kasım 2018 Cuma günü kapanışta 6,20 TL'den işlem gören euro, 5 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 09:00 itibariyle 6,18 liradan işlem görmeye başladı.

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